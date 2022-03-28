Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...
Olağanüstü seçim kurulunu 23 Nisan'da yapmayı planlayan Galatasaray'da başkan adayları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Mali açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas'ın flaş bir hamlede bulunacağı ifade edilirken, Fatih Terim'in de son durumu netleşmiş oldu. İşte sarı kırmızılı kulüpte başkanlık çekişmesi...
"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu"
Yeniden başkanlık yolunu açmak için değil tarihe ‘ibra olamayan başkan’ sıfatıyla geçmek istemeyen Burak Elmas çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, Elmas’ın yakın çevresine ‘ibra edilmediysem bunun sorumlusu Fatih Terim’dir...
Ünal Aysal, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek gibi isimler gündemde yer alırken, Metin Korkmaz’ın resmen adaylığını açıklaması dikkatlerden kaçmadı.
BURAK ELMAS’LA BİRLİKTE TORRENT DE GİDİYOR
Burak Elmas'ın gitmesi sonrası Torrent'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Yeni başkan ve yeni teknik direktörünü bekleyen Galatasaray’da ismi geçen adayların hemen hemen hepsinin ‘şart koşuluyla’ koltuğa talip olabilecekleri anlaşılırken özellikle Dursun Özbek’in ‘karşıma 1 kişi dahi çıksa bile adaylığımı koymam eğer camia beni istiyorsa tek başıma girer ve göreve talip olurum’ sözleri‘ 'Lise’de’ yankı buldu.
4-Ünal Aysal: Taraftarların belki de en çok istediği, arzuladığı eski başkanlardan. Fatih Terim’le iki şampiyonluk yaşayan, daha sonra tecrübeli teknik adamla olaylı bir şekilde yollarını ayıran Aysal’ın Mancini-Prandelli vizyonu sarı kırmızılı camiaya umut veriyor. Aysal’ın ise tek şartı Ali Dürüst-Refik Arkan-Abdurrahim Abayrak gibi ağır toplarla beraber çalışmak.