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GalatasarayGalatasaray'da kılıçlar çekildi! Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...
• 28 Mart 2022 - 22:45 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

Olağanüstü seçim kurulunu 23 Nisan'da yapmayı planlayan Galatasaray'da başkan adayları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Mali açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas'ın flaş bir hamlede bulunacağı ifade edilirken, Fatih Terim'in de son durumu netleşmiş oldu. İşte sarı kırmızılı kulüpte başkanlık çekişmesi...

• 28 Mart 2022 - 22:45 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...
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Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

2Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

Sarı-kırmızılı camiada seçime girecek olan başkan adaylarının listelerini bildirmeleri için son tarih 8 Nisan 2022 olarak belirlendi.

3Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu"

4Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

Pazar günü olağan genel kurulda idari yönden ibra edilse de mali açıdan sınıfta kalan Burak Elmas’ın karşı atağa geçeceği ve konuyu mahkemeye taşıyacağı öğrenildi.

5Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

Yeniden başkanlık yolunu açmak için değil tarihe ‘ibra olamayan başkan’ sıfatıyla geçmek istemeyen Burak Elmas çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, Elmas’ın yakın çevresine ‘ibra edilmediysem bunun sorumlusu Fatih Terim’dir...

6Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

Devre arasında 13,5 milyon euro’luk transfer raporu verdi veto ettim, hocaya “sezon başında 30 milyon euro’ya yakın para harcadık fakat durum ortada” karşılığını verdim, saha sonuçlarının ardından genel kurul ligdeki tabloya reaksiyon gösterip ‘ibra’ silahını kullandı” dediği öne sürüldü.

7Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

9 aylık sürecin artık sonuna gelen ve koltuğu devredecek bir aday bekleyen Burak Elmas’ın 23 Nisan’da seçim kararı aldığı bilinirken, Galatasaray’ın yeni başkanı kim olacak sorusu da şu anda belirsizliğini koruyan konuların başında geliyor.

8Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

Ünal Aysal, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek gibi isimler gündemde yer alırken, Metin Korkmaz’ın resmen adaylığını açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

9BURAK ELMAS’LA BİRLİKTE TORRENT DE GİDİYOR

BURAK ELMAS’LA BİRLİKTE TORRENT DE GİDİYOR

Burak Elmas'ın gitmesi sonrası Torrent'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Yeni başkan ve yeni teknik direktörünü bekleyen Galatasaray’da ismi geçen adayların hemen hemen hepsinin ‘şart koşuluyla’ koltuğa talip olabilecekleri anlaşılırken özellikle Dursun Özbek’in ‘karşıma 1 kişi dahi çıksa bile adaylığımı koymam eğer camia beni istiyorsa tek başıma girer ve göreve talip olurum’ sözleri‘ 'Lise’de’ yankı buldu.

10İşte adı geçen olası başkan adaylarının o şartları:

İşte adı geçen olası başkan adaylarının o şartları:

1-Metin Öztürk: Resmi olarak ilk adaylığını açıklayan isim. Camia içerisinde ‘PR’ yaptığı iddia edilen Öztürk'ün projeleri ve ekibi hazır

11Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

2-Abdurrahim Albayrak: Mali kongrede açıklamalarıyla gündeme oturdu. Yapılan transferlerden ve kendi döneminde olan Mustafa Cengiz-Fatih Terim gerilimlerinden bahsetti. Adaylık için ismi geçiyor fakat ‘sonucu kestiremediği için adaylığını koyamıyor’ iddiaları var.

12Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

3-Eşref Hamamcıoğlu: Son seçimlerde Burak Elmas’a 41 oy farkla kaybetmişti, Hamamcıoğlu’yla ilgili ‘şu anda eli daha güçlü ve kazanıp yeni başkan olabilir’ görüşleri hakim. Eğer göreve gelirse futbol aklı Cenk Ergün olacak. Eşref Hamamcıoğlu Fatih Terim’le çalışmaya sıcak bakmıyor.

13Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

4-Ünal Aysal: Taraftarların belki de en çok istediği, arzuladığı eski başkanlardan. Fatih Terim’le iki şampiyonluk yaşayan, daha sonra tecrübeli teknik adamla olaylı bir şekilde yollarını ayıran Aysal’ın Mancini-Prandelli vizyonu sarı kırmızılı camiaya umut veriyor. Aysal’ın ise tek şartı Ali Dürüst-Refik Arkan-Abdurrahim Abayrak gibi ağır toplarla beraber çalışmak.

14Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

Dursun Özbek: Yakın çevresine verdiği bilgilere göre; eğer ortaya hiçbir aday çıkmazsa Özbek tek başına girip başkan olmak istiyor. Metin Korkmaz’ın adaylığını açıklaması Özbek’i geri adım attırırken, adaylar arasında bir tek bu ismin Fatih Terim’le çalışmaya sıcak bakması ise hayli dikkat çekiyor.

15Galatasarayda kılıçlar çekildi Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

 

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