Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Burak Elmas harekete geçti, Fatih Terim geri mi dönüyor...

4-Ünal Aysal: Taraftarların belki de en çok istediği, arzuladığı eski başkanlardan. Fatih Terim’le iki şampiyonluk yaşayan, daha sonra tecrübeli teknik adamla olaylı bir şekilde yollarını ayıran Aysal’ın Mancini-Prandelli vizyonu sarı kırmızılı camiaya umut veriyor. Aysal’ın ise tek şartı Ali Dürüst-Refik Arkan-Abdurrahim Abayrak gibi ağır toplarla beraber çalışmak.