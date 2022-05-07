G.Saray'da FLAŞ GELİŞME! 11 Haziran'da seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere
11 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Burak Elmas'ın transfer hamleleri sarı kırmızılı camiada şaşkınlık yaratıyor. Elmas daha önce göreve getirdiği Luis Campos ve Sensibile ile 3 yıldız futbolcunun işini bitirmek üzere.
Galatasaray transferde sürpriz hamleler yapmaya devam ediyor. Seçim süreci nedeniyle tüm operasyon tıkanma noktasına gelirken, Burak Elmas'ın 11 Haziran'da yapılacak kongrede yeniden adaylığını koyma kararı almasıyla tablo tamamen tersine döndü.
Geçen sezon başındaki gençleşme operasyonunu da rafa kaldıran Elmas, şampiyonluk kadrosu kurmaya kararlı. Bunun için sportif danışman Campos ile sportif direktör Sensibile'ye tam yetki veren Burak Elmas'ın önceliği, sözleşmesi sona erecek olan yıldızlarda.
40 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Bu doğrultuda gündeme ilk olarak Juventus'un İtalyan sağ açığı Federico Bernardeschi gelmişti. Galatasaray'ın İtalyan sportif direktörü Pasquale Sensibile, bu transferle bizzat ilgileniyor. 28 yaşındaki oyuncu, menaceriyle birlikte gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.
Portekizli futbolcuyla, vatandaşı Luis Campos temas halinde. Campos'un, birçok takımdan teklif alan 27 yaşındaki oyuncuya, "Kimseyle anlaşma, benden haber bekle. Seçimi kazanırsak seninle iyi bir kontrat yapabiliriz" dediği öğrenildi. Başta Benfica olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği Xeka'nın da Campos'un isteği üzerine beklemeye geçtiği bildirildi.
Premier Lig kulüplerinden şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan Elneny'nin en ciddi talibi Galatasaray gibi görünüyor. Daha önce milli takım kampında vatandaşı Mostafa Mohamed ile Galatasaray hakkında konuşan Elneny, şartlarının kabul edilmesi durumunda bu transfere çok sıcak bakıyor. Sportif danışman Campos, tecrübeli orta sahanın transferiyle de bizzat ilgileniyor.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.