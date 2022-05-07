G.Saray'da FLAŞ GELİŞME! 11 Haziran'da seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Premier Lig kulüplerinden şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan Elneny'nin en ciddi talibi Galatasaray gibi görünüyor. Daha önce milli takım kampında vatandaşı Mostafa Mohamed ile Galatasaray hakkında konuşan Elneny, şartlarının kabul edilmesi durumunda bu transfere çok sıcak bakıyor. Sportif danışman Campos, tecrübeli orta sahanın transferiyle de bizzat ilgileniyor.