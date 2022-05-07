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GalatasarayG.Saray'da FLAŞ GELİŞME! 11 Haziran'da seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere
HaberlerGalatasaray Haberleri G.Saray'da FLAŞ GELİŞME! 11 Haziran'da seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere
• 07 Mayıs 2022 - 09:15 • Son Güncelleme:

G.Saray'da FLAŞ GELİŞME! 11 Haziran'da seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

11 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Burak Elmas'ın transfer hamleleri sarı kırmızılı camiada şaşkınlık yaratıyor. Elmas daha önce göreve getirdiği Luis Campos ve Sensibile ile 3 yıldız futbolcunun işini bitirmek üzere.

• 07 Mayıs 2022 - 09:15 • Son Güncelleme:
1G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere
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Galatasaray transferde sürpriz hamleler yapmaya devam ediyor. Seçim süreci nedeniyle tüm operasyon tıkanma noktasına gelirken, Burak Elmas'ın 11 Haziran'da yapılacak kongrede yeniden adaylığını koyma kararı almasıyla tablo tamamen tersine döndü.

2G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Geçen sezon başındaki gençleşme operasyonunu da rafa kaldıran Elmas, şampiyonluk kadrosu kurmaya kararlı. Bunun için sportif danışman Campos ile sportif direktör Sensibile'ye tam yetki veren Burak Elmas'ın önceliği, sözleşmesi sona erecek olan yıldızlarda.

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40 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Bu doğrultuda gündeme ilk olarak Juventus'un İtalyan sağ açığı Federico Bernardeschi gelmişti. Galatasaray'ın İtalyan sportif direktörü Pasquale Sensibile, bu transferle bizzat ilgileniyor. 28 yaşındaki oyuncu, menaceriyle birlikte gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.

4G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Cim Bom'un bu sezon ligde yaşadığı düşüşün belki de en önemli etkenlerinden olan orta sahadaki zaafiyeti de bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, çok önemli isimlerle görüşüyor. Lille'deki kontratı sona erecek olan Xeka, listenin ilk sırasında.

5G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Portekizli futbolcuyla, vatandaşı Luis Campos temas halinde. Campos'un, birçok takımdan teklif alan 27 yaşındaki oyuncuya, "Kimseyle anlaşma, benden haber bekle. Seçimi kazanırsak seninle iyi bir kontrat yapabiliriz" dediği öğrenildi. Başta Benfica olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği Xeka'nın da Campos'un isteği üzerine beklemeye geçtiği bildirildi.

6G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Sağ kanada Bernardeschi, 8 numaraya Xeka takviyeleri yapmayı hedefleyen Galatasaray'da, ön liberonun 1 numaralı adayı ise Mohamed Elneny. Türkiye'de daha önce kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Arsenal'e veda etmeye hazırlanıyor.

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Premier Lig kulüplerinden şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan Elneny'nin en ciddi talibi Galatasaray gibi görünüyor. Daha önce milli takım kampında vatandaşı Mostafa Mohamed ile Galatasaray hakkında konuşan Elneny, şartlarının kabul edilmesi durumunda bu transfere çok sıcak bakıyor. Sportif danışman Campos, tecrübeli orta sahanın transferiyle de bizzat ilgileniyor.

8G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

9G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi.

10G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı.

11Muhtemel 11ler:

Muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen

12G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Semih, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.

13G.Sarayda FLAŞ GELİŞME 11 Haziranda seçim var ama Burak Elmas 3 transferi bitirmek üzere

 

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