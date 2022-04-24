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• 24 Nisan 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:

Fulya Zenginer'den dadı açıklaması!

İlk bebeği Milan'ı kucağına almak için gün sayan oyuncu Fulya Zenginer, oğlu için bakıcı tutmayacağını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Oğlumu bakıcıya emanet edemem. Onu kendim büyüteceğim çünkü her anında, her saniyesinde onun yanında olmak istiyorum" dedi.

• 24 Nisan 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
1Fulya Zenginerden dadı açıklaması
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Fulya Zenginer çok yakında doğum yapacak. Oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. Zenginer bebeğine kendisinin bakacağını dadıya emanet etmeyeceğini söyledi.

2Fulya Zenginerden dadı açıklaması

Geçen günlerde oğluna Milan ismini koyacaklarını açıklayan güzel oyuncu, bu ismi seçmelerinin nedeni açıkladı.

3Fulya Zenginerden dadı açıklaması

Zenginer, "Eşimden evlenme teklifini Milano'da almıştım. Bu yüzden böyle bir karar verdim." dedi.

4Fulya Zenginerden dadı açıklaması

9 aylık hamile olan Fulya Zenginer, Türk doktorlara güvendiğini ve doğumu Türkiye’de yapacağını açıkladı.

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