• 24 Nisan 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
Fulya Zenginer'den dadı açıklaması!
İlk bebeği Milan'ı kucağına almak için gün sayan oyuncu Fulya Zenginer, oğlu için bakıcı tutmayacağını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Oğlumu bakıcıya emanet edemem. Onu kendim büyüteceğim çünkü her anında, her saniyesinde onun yanında olmak istiyorum" dedi.
• 24 Nisan 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
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Fulya Zenginer çok yakında doğum yapacak. Oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. Zenginer bebeğine kendisinin bakacağını dadıya emanet etmeyeceğini söyledi.
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Geçen günlerde oğluna Milan ismini koyacaklarını açıklayan güzel oyuncu, bu ismi seçmelerinin nedeni açıkladı.