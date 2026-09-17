Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

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Bilgen, TAGEM koordinesinde yürütülen projede iki farklı salım yönteminin incelendiğine dikkati çekerek, "Parazitlenmiş kahverengi kokarca yumurtası yani samuray arısı çıkacak olan yumurta halinde mi, yoksa ergin birey olarak bırakılması mı daha etkili? Bunu belirlemek amacıyla çalışma yürütüyoruz." dedi.