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GündemFındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'
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Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

17.09.2026 - 12:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen yeni bir proje kapsamında, tarım zararlısı kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadelede kullanılan samuray arılarının salımında tercih edilen yöntemlerin etkinliği tespit edilecek.

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1Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

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Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında, samuray arılarının salımında tercih edilen yöntemin kahverengi kokarca üzerindeki etkileri tespit edilecek.

2Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitüde "Biyolojik Mücadelede Kullanılan Samuray Arısının Parazitlenmiş Farklı Salım Yöntemleri, Yumurta Salımı ve Ergin Birey Olarak Salımının Etkinliğinin Tespiti Projesi" başlatıldı.

3Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

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Proje çerçevesinde samuray arıları ergin birey ve parazitlenmiş yumurta olarak farklı noktalardaki bahçelere bırakılıyor.

4Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

Böylece, bahçelerdeki kahverengi kokarca yumurtalarından her iki yöntemde samuray arılarının çıkış yoğunluğu tespit edilecek. Elde edilen sonuca göre, samuray arısı salım çalışmalarında verimli olan yöntem kullanılacak.

5Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

Yaklaşık iki yıl sürecek projede, enstitü bünyesindeki 10 personel görev yapıyor.

6Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

UYGULAMA FARKLI BAHÇELERDE VE FINDIK OCAKLARINDA SÜRDÜRÜLÜYOR

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, bu yıl TAGEM bünyesinde üretilen 1 milyon 650 bin samuray arısının 40 ilde doğaya salındığını söyledi.

7Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

Ergin samuray arılarının doğaya bırakıldığını belirten Bilgen, salımlardan daha etkin ve iyi sonuçlar elde edilmesi için de yeni bir proje başlattıklarını ifade etti.

8Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

Bilgen, TAGEM koordinesinde yürütülen projede iki farklı salım yönteminin incelendiğine dikkati çekerek, "Parazitlenmiş kahverengi kokarca yumurtası yani samuray arısı çıkacak olan yumurta halinde mi, yoksa ergin birey olarak bırakılması mı daha etkili? Bunu belirlemek amacıyla çalışma yürütüyoruz." dedi.

9Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

Uygulamanın farklı bahçelerde ve fındık ocaklarında sürdürüldüğünü anlatan Bilgen, şu değerlendirmede bulundu:

10Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

"Samuray arısını bahçelere yumurta ve ergin halinde bırakıyoruz. Samuray arısı tarafından parazitlenmiş kahverengi kokarca yumurtasından çıkacak samuray arılarının tespiti ve değerlendirmesi yapılacak. Yumurta ve ergin bireyleri bıraktığımız alanda, parazitlenmiş kahverengi kokarcanın yumurtasından ne kadar samuray arısı çıkacak, bunu belirleyeceğiz."

11Fındığın baş düşmanına karşı yeni proje: En verimli yöntem laboratuvar ve bahçelerde aranıyor! 'Yumurta halinde mi yoksa ergin birey olarak mı daha etkili?'

Samuray arısı üretim çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini belirten Bilgen, araziden kahverengi kokarca toplayarak laboratuvar ortamında yumurtlatma çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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