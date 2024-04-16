Fenomen Ares davası sil baştan! Yeniden yargılanacaklar
Antalya'da 'Ares' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Veysi Erdal (51) ile oğlu Kadir Ozan Erdal (29) hakkında verilen 18'er yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Temyiz kararında, "'Tasarlayarak kasten öldürme' yerine, yanılgılı değerlendirme ile 'kasten öldürme' hükümleri kurulmuştur" denildi.
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-
• 16 Nisan 2024 - 12:28 • Son Güncelleme:
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-
• 16 Nisan 2024 - 12:28 • Son Güncelleme: