Faturaları düşürüyor bütçeyi rahatlatıyor! Kombide yapılacaklar büyük tasarruf imkanı sağlıyor
Faturalarda büyük tasarruf sağlayan öneriler uzman isimlerden geldi. Soğuk havaların yaklaşmasıyla kombi bakım dönemi de başlarken, tüketicilerin korsan yetkili servislere karşı dikkatli olması öneriliyor. Yıllık bakımların, kombinin daha verimli çalışarak doğal gaz tasarrufu sağladığını, kombinizin daha uzun ömürlü olacağını söyleyen uzman isimler faturaları düşerecek önerileri tek tek sıraladılar.
İSTANBUL (AA)
• 25 Eylül 2024 - 20:05 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (AA)
• 25 Eylül 2024 - 20:05 • Son Güncelleme: