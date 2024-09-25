Faturaları düşürüyor bütçeyi rahatlatıyor! Kombide yapılacaklar büyük tasarruf imkanı sağlıyor

"Yoğuşma teknolojisi tasarruf ve verimlilik sağlıyor"

Ekrem Erkut, tüketicilerin tasarruf için kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonlarını uygun bir şekilde yaptırması gerektiğini belirterek, "Radyatörlerinize taktıracağınız termostatik radyatör valfleri ile tam ve kesin bir tasarruf sağlamış olursunuz. Ayrıca ısıtma maliyetinizi, oda termostatı ve dış hava sensörü kullanarak da azaltabilirsiniz. Binalarda mantolama ile izolasyon yaptırma imkanı olmayan kullanıcılar evlerindeki her bir radyatörün arkasında mutlaka ısı yansıtıcı paneller koymalıdır. Bu paneller çok düşük maliyetli ve uygulaması kolay ürünlerdir." diye konuştu.