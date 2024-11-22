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Fatmanur öğretmen Türkiye'nin sıfır noktasında görevde! 'Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum'

Antalya’dan Kars’a uzanan bir eğitim sevdası… Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında yer alan küçük bir köyde görev yapan öğretmen Fatmanur Şimşek, soğuk kış günlerinde bile sımsıcak bir yürekle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Sobayla ısınan mütevazı sınıfta sadece üç öğrencisi bulunan Şimşek, fedakarlık ve azimle onların hayatlarına dokunuyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çıktığı bu yolda, genç öğretmen köyün çocuklarına sadece bilgi değil umut da aşılıyor. İşte Fatmanur öğretmenin Antalya’nın sıcağından Kars’ın soğuğuna uzanan hikayesi...

AA
• 22 Kasım 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
AA
• 22 Kasım 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki köyde öğretmenlik yapan Antalyalı Fatmanur Şimşek, okuldaki 3 öğrencisini sobalı sınıfta geleceğe hazırlıyor.

2Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde 2 yıldır öğretmenlik yapan Şimşek, çetin kış koşullarının yaşandığı, memleketi Antalya'dan kilometrelerce uzaktaki sınır köyünde, ö​​​​​​​ğrencilerini en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

3Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Mesleğe başladığı bu köyde soba yakmayı öğrenen ve sıcak sınıfta 3 öğrencisini geleceğe hazırlayan Şimşek, zor şartlarda en iyi şekilde eğitim vermenin çabasını gösteriyor.Öğrencileriyle ders aralarında voleybol oynayıp vakit geçiren Şimşek, eğitim sonrası kırsal köyde kış mevsiminde vahşi hayvan tehlikesine karşı çocukları tek tek evlerine kendisi bırakıyor.

4Bayrağımın dalgalandığı her yerde görev için hazırdım

"Bayrağımın dalgalandığı her yerde görev için hazırdım"

Sınıf öğretmeni Fatmanur Şimşek, AA muhabirine, geçen yıl yapılan atamayla Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde göreve başladığını söyledi.Görev yaptığı kente 1600 kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

5Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

"Ben 'her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldızdır' diyerek yola çıktım. Bunun için yerin, zamanın hiçbir önemi yoktu. Bayrağımın dalgalandığı her yerde görev için hazırdım. Edirne'den Kars'a, aziz vatanımız diyoruz. Bunun için ben Kars'ın en doğusunda Ermenistan sınırındaki Çetindurak köyüne geldim. Antalya'da su donması nedir, bilmezdim, burada sularımız dondu. Kömür taşıdık, getirilmesini sağladık. Sağ olsun Milli Eğitimimiz her konuda da yardımcı oldular, okulumuzun eksikliklerini tamamladık."

6Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Şimşek, görev yaptığı okulun daha önce 9 yıl kapalı olduğunu ve bu süreçte öğrencilerin taşımalı eğitim gördüğünü anlatarak, eğitim yuvasının uzun süre kapalı kalması nedeniyle binada birçok eksiğin bulunduğunu dile getirdi.Bu eksikleri tamamlamanın zaman aldığını söyleyen Şimşek, "Tamamlamaya devam edeceğiz, başaracağımıza inandık. Benim için en önemli şey, çocuklarımızın şehir çocuklarından hiçbir farkı olmamasıydı, fırsat eşitliğini sağlamak istedim ve bu yüzden buradayım. Köydeyim, burada da mutluyum. Evet sınır boyunda olmanın bazı zorlukları var, hep söylüyordum işte o kadar yakınki evleri (Ermenistan köylerindeki) görüyoruz diyordum, kimse bana inanmıyordu. Bu kadar yakın bir sınırda daha önce hiç bulunmadım." diye konuştu.

7Bazen telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

"Bazen telefon dahi çekmiyor ama mutluyum"

Köyde öğretmenlik yapmanın zorlukları kadar güzel yanlarının da olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:"İlçeye kendi aracımla git gel yapıyorum, yolda kurt, tilki görüyoruz. Bazen telefon dahi çekmiyor ama mutluyum. Yani çocuklarımla olduğum için mutluyum.

8Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Onların küçük bedenlerindeki büyük kalplerinde güzel bir yer edinmek istiyorum ve bu uğurda da her şeyi yapmaya hazırım. 3 öğrenciyle eğitime başladık, birebir eğitim gibi, özel eğitim gibi.

9Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Her gün gelirim, ödevlerini tek tek kontrol ederim, hatalarına tek tek bakarız, beraber kitap okuruz, sonra derse başlarız. Az öğrenci olması bizim için büyük bir avantaj çünkü hepsinin tek tek ne hata yaptığına bakabiliyorum"

10Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Şimşek, velilerle de sürekli irtibatlı olduğunu anlatarak, "Velilerim de okula gelip gidiyor. Okulda sabahları sobayı görevli arkadaşımız yakıyor, öğleden sonra ben yakıyorum.

11Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Antalya'da hiç soba görmedim daha önce hiç soba yakmadım ilk başlarda çok tedirgindim sürekli annemi arayıp bilgi alıyordum şimdi soba yakmayı da öğrendim." diye konuştu.

12Fatmanur öğretmen Türkiyenin sıfır noktasında görevde Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum