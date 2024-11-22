Fatmanur öğretmen Türkiye'nin sıfır noktasında görevde! 'Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum'
Antalya’dan Kars’a uzanan bir eğitim sevdası… Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında yer alan küçük bir köyde görev yapan öğretmen Fatmanur Şimşek, soğuk kış günlerinde bile sımsıcak bir yürekle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Sobayla ısınan mütevazı sınıfta sadece üç öğrencisi bulunan Şimşek, fedakarlık ve azimle onların hayatlarına dokunuyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çıktığı bu yolda, genç öğretmen köyün çocuklarına sadece bilgi değil umut da aşılıyor. İşte Fatmanur öğretmenin Antalya’nın sıcağından Kars’ın soğuğuna uzanan hikayesi...
AA
• 22 Kasım 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
AA
• 22 Kasım 2024 - 12:42 • Son Güncelleme: