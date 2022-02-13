Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor! 'Hesabından 2 milyon TL...'
Yeşiçamın usta ismi Fatma Girik 24 Ocak'ta Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Kardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı’ya dava açtı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in avukatı usta sanatçının ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü miktarda para çekildiğini dile getirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, 24 Ocak'ta sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
"2 MİLYON TL PARA ÇEKİLDİ"
Kardeşi Günay Girik ise ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı’ya dava açtı. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen Fatma Girik'in hesabından 2 milyon TL para çekildiğini açıkladı.
Çok geçmeden Ahu Turanlı, söz konusu iddialara karşı avukatı aracılığı ile basın açıklaması yayınladı: Bugün bazı basın yayın organlarında yine çarpıtılmış ve gerçekten saptırılmış, kasıtlı Haberler ile karşılaşmış bulunmaktayız Aslından bu mesnetsiz iddiaları muhatap almamak istesek de gelinen noktada kısaca şu hususların altını çizmekte fayda görmekteyiz.
"Müşterek hesaplar üzerinde ilgili bankacılık düzenlemeleri gereği tarafların %50 hissedar oldukları kabulü vardır ve ortak hesap sahiplerinden herhangi birisinin vefatı halinde sağ kalan hesap sahibi, hesapta bulunan bakiyenin yarısı üzerinde tasarruf edebilir Diğer yarısı terekeye dahil olup T C sınırları dahilinde faaliyet gösteren hiçbir banka, hesaptaki sağ kalan ortağın, mirasçılık hakkı da bulunsa, başkaca herhangi bir yetkiye de dayansa, tasarruf etrnesine müsaade edemez ve etmez."
"Bu olayda da karşı tarafın iddia ettiği gibi hesaba bir tedbir konması söz konusu değildir Ölüm kaydının nüfusa işlenmesi akabinde banka tarafından otomatik olarak uygulanan vefat blokesi söz konusudur Bloke uygulaması sonrası açıkta kalan %50 lik kısım için banka tarafından müşterek hesap sahibi olan müvekkilimiz aranmış ve işlem yapılmak üzere bankaya çağrılmıştır."
"Bu doğrultuda müvekkilin, Fatma Hanım'ın son dönemlerinde hastanede olması sebebiyle yaşadıkları evin geciken bazı borçlarıyla ilgili olarak, bunların daha da sıkıntılı bir duruma gelmemesini teminen, tamamen kendisine alt kısım üzerinde yaptığı tasarrufları elbette ki mevcuttur Zaten müvekkilin aksi bir talebi olsa bile bankanın terekeye dehil kısım üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf etmesine izin vermesi söz konusu dahi olamaz."