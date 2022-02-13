Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor! 'Hesabından 2 milyon TL...'

"Bu doğrultuda müvekkilin, Fatma Hanım'ın son dönemlerinde hastanede olması sebebiyle yaşadıkları evin geciken bazı borçlarıyla ilgili olarak, bunların daha da sıkıntılı bir duruma gelmemesini teminen, tamamen kendisine alt kısım üzerinde yaptığı tasarrufları elbette ki mevcuttur Zaten müvekkilin aksi bir talebi olsa bile bankanın terekeye dehil kısım üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf etmesine izin vermesi söz konusu dahi olamaz."