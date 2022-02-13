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MagazinFatma Girik'in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor! 'Hesabından 2 milyon TL...'
HaberlerMagazin Haberleri Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor! 'Hesabından 2 milyon TL...'
• 13 Şubat 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor! 'Hesabından 2 milyon TL...'

Yeşiçamın usta ismi Fatma Girik 24 Ocak'ta Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Kardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı’ya dava açtı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in avukatı usta sanatçının ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü miktarda para çekildiğini dile getirdi.

• 13 Şubat 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
1Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor Hesabından 2 milyon TL...
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, 24 Ocak'ta sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

2ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hastaneden yapılan ilk açıklamada; 79 yaşındaki Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

3Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor Hesabından 2 milyon TL...

Girik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, usta oyuncunun vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı.

42 MİLYON TL PARA ÇEKİLDİ

"2 MİLYON TL PARA ÇEKİLDİ"

Kardeşi Günay Girik ise ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı’ya dava açtı. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen Fatma Girik'in hesabından 2 milyon TL para çekildiğini açıkladı.

5Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor Hesabından 2 milyon TL...

Çok geçmeden Ahu Turanlı, söz konusu iddialara karşı avukatı aracılığı ile basın açıklaması yayınladı: Bugün bazı basın yayın organlarında yine çarpıtılmış ve gerçekten saptırılmış, kasıtlı Haberler ile karşılaşmış bulunmaktayız Aslından bu mesnetsiz iddiaları muhatap almamak istesek de gelinen noktada kısaca şu hususların altını çizmekte fayda görmekteyiz.

6Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor Hesabından 2 milyon TL...

"Üzerinde çeşitli iddialar ortaya sürülen banka hesabı, Sn Fatma Girik ile Müvekkil Ahu Turanlı'nın adına olan münferit yetkili müşterek hesaptır. Bir başka deyişle hesap, hem müvekkilin hem de Fatma Girik Hanımefendi'nin tasarruf yetkisi bulunan ortak bir hesaptır."

7Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor Hesabından 2 milyon TL...

"Müşterek hesaplar üzerinde ilgili bankacılık düzenlemeleri gereği tarafların %50 hissedar oldukları kabulü vardır ve ortak hesap sahiplerinden herhangi birisinin vefatı halinde sağ kalan hesap sahibi, hesapta bulunan bakiyenin yarısı üzerinde tasarruf edebilir Diğer yarısı terekeye dahil olup T C sınırları dahilinde faaliyet gösteren hiçbir banka, hesaptaki sağ kalan ortağın, mirasçılık hakkı da bulunsa, başkaca herhangi bir yetkiye de dayansa, tasarruf etrnesine müsaade edemez ve etmez."

8Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor Hesabından 2 milyon TL...

"Bu olayda da karşı tarafın iddia ettiği gibi hesaba bir tedbir konması söz konusu değildir Ölüm kaydının nüfusa işlenmesi akabinde banka tarafından otomatik olarak uygulanan vefat blokesi söz konusudur Bloke uygulaması sonrası açıkta kalan %50 lik kısım için banka tarafından müşterek hesap sahibi olan müvekkilimiz aranmış ve işlem yapılmak üzere bankaya çağrılmıştır."

9Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor Hesabından 2 milyon TL...

"Müvekkil Ahu Turanlı aynı zamanda, Fatma Hanım'ın 97 yaşındaki annesinin, 76 yaşındaki kız kardeşinin ve resmi ikametgghlan olan yaşadıkları Bodrum / Torba'daki evin, genel giderlerini yaparak, onlara ilişkin hayatın idamesinden de hallhazırda sorumludur."

10Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor Hesabından 2 milyon TL...

"Bu doğrultuda müvekkilin, Fatma Hanım'ın son dönemlerinde hastanede olması sebebiyle yaşadıkları evin geciken bazı borçlarıyla ilgili olarak, bunların daha da sıkıntılı bir duruma gelmemesini teminen, tamamen kendisine alt kısım üzerinde yaptığı tasarrufları elbette ki mevcuttur Zaten müvekkilin aksi bir talebi olsa bile bankanın terekeye dehil kısım üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf etmesine izin vermesi söz konusu dahi olamaz."

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