• 25 Mart 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
Fatih Terim'in sürpriz transferi için Ümit Davala'dan olay yaratan sözler! 'Şeytanlık yapıp G.Saray'ı sattı'
Yıllarca Galatasaray'da top koşturduğu gibi Fatih Terim'in de teknik heyeti içerisinde yer alan Ümit Davala'nın yeni transfer için söylediği sözler sarı kırmızılı kulüpte infial yarattı. Davala Gaziantep FK mağlubiyetinden sonra tecrübeli oyuncu için 'Şeytanlık yapıp Galatasaray'ı sattı' ifadelerini kullandı.
• 25 Mart 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
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Bu sezon futbolda Burak Elmas başkanlığında yeni bir yapılanmaya giren Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte birçok genç yıldızı kadrosuna kattı.
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Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Sacha Boey gibi genç oyuncuları transfer eden Galatasaray'da beklenen verim alınamadı.
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İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in göreve gelmesiyle de çıkış yakalayamayan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nden de elendi.
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