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GalatasarayFatih Terim'in sürpriz transferi için Ümit Davala'dan olay yaratan sözler! 'Şeytanlık yapıp G.Saray'ı sattı'
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in sürpriz transferi için Ümit Davala'dan olay yaratan sözler! 'Şeytanlık yapıp G.Saray'ı sattı'
• 25 Mart 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in sürpriz transferi için Ümit Davala'dan olay yaratan sözler! 'Şeytanlık yapıp G.Saray'ı sattı'

Yıllarca Galatasaray'da top koşturduğu gibi Fatih Terim'in de teknik heyeti içerisinde yer alan Ümit Davala'nın yeni transfer için söylediği sözler sarı kırmızılı kulüpte infial yarattı. Davala Gaziantep FK mağlubiyetinden sonra tecrübeli oyuncu için 'Şeytanlık yapıp Galatasaray'ı sattı' ifadelerini kullandı.

• 25 Mart 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı
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Bu sezon futbolda Burak Elmas başkanlığında yeni bir yapılanmaya giren Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte birçok genç yıldızı kadrosuna kattı.

2Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

Gençlik operasyonunun ilk adımlarını atan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde dikkat çeken transferler yaptı.

3Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Sacha Boey gibi genç oyuncuları transfer eden Galatasaray'da beklenen verim alınamadı.

4Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

Victor Nelsson dışındaki diğer oyuncular beklenen seviyenin altında kalırken, en çok beğeniyi Danimarkalı savunmacı topladı.

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Öte yandan Süper Lig'de henüz ilk devre tamamlanmadan lige havlu atan Galatasaray, Fatih Terim'le de yollarını ayırdı.

6Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in göreve gelmesiyle de çıkış yakalayamayan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nden de elendi.

7Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, ligde 15. sıraya kadar geriledi.

8Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

Bu maçta da birçok futbolcusunun tepki çektiği sarı-kırmızılılarda kadroya dahi alınmayan isimler tartışma konusu oldu.

9Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

Domenec Torrent maç öncesinde Omar Elabdellaoui'nin sakatlık, Sacha Boey'nin ise hastalık nedeniyle kadroda yer almadığını söyledi.

10Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

Galatasaray efsanesi Ümit Davala ise Nutspor'da katıldığı bir programda Fransız bekin halsizliği bahane ederek oynamak istemediğini ifade etti.

11Ümit Davalanın açıklamaları şöyle:

Ümit Davala'nın açıklamaları şöyle:

"Galatasaray, maçtan bir gün önce idmanını statta yapıyor. Omar orta yaparken adalesinden sakatlık yaşıyor. Ona rağmen Gaziantep'e götürülüyor. Orada MR'ı çekiliyor ve doktor 'Oynayamaz' raporu veriyor."

12Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

"Ligde hep Omar oynar, Sacha Boey onun yedeğidir. Maç günü Boey, Omar'ın oynamadığını bildiği için maç günü Torrent'e 'Ben halsizim. Antep'e karşı oynayamam' diyor."

13Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

"Halsizlik, yorgunluk herkeste var zaten. Halsizlik olsa bile serum yiyip, vitamin alıp çıkar oynarsın."

14Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

"Ben futbolculuk dönemimde bu halde iken onlarca maça çıkmışımdır. Fedakarlık yapmışızdır. Boey'in bu yaptığında şeytanlık sezdim. Sen maç günü Galatasaray'ı satıyorsan bu şekilde, oynamam diyorsan sen de bir şeytanlık var."

15Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

"Galatasaray'ın sana ihtiyaç duyduğu bir dönemde sen oynamam diyorsun. Eğer başka bir teknik direktör olsaydı orada Boey'i ilk uçakla Fransa'ya gönderirdi."

16Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

"Boey 21 yaşında, daha hiçbir şeyi elde etmemiş. O forma çok kıymetli. Sen bu işlere girme, O formayı satmak, oynamamak gibi hiçbir lüksün olamaz. Boey'e bunu hiç yakıştıramadım."

17Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

"Kabul edilebilir bir durum değil. Boey'in bu tavırlarından dolayı Antep maçında Semih Kaya sağ bek oynatıldı."

18Fatih Terimin sürpriz transferi için Ümit Davaladan olay yaratan sözler Şeytanlık yapıp G.Sarayı sattı

 

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