Fatih Terim suskunluğunu bozdu! Seçil Erzan iddialarına avukatlarından yazılı açıklama
Fatih Terim cephesinden Seçil Erzan açıklaması geldi. Bugüne kadar ‘yüksek getirili fon olayı’ ile ilgili suskunluğunu koruyan Fatih Terim, iddialara ilk kez avukatları tarafından yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Banka müdürü Seçil Erzan’ın isminin direkt olarak geçmediği yazılı açıklamada, “Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi olmuştur” denildi.
• 22 Mayıs 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2024 - 09:35 • Son Güncelleme: