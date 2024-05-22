Fatih Terim suskunluğunu bozdu! Seçil Erzan iddialarına avukatlarından yazılı açıklama

Soruşturma kapsamında ifade veren bazı mağdurlar, Erzan’ın kendilerine fondan bahsederken, Fatih Terim’in de fonun en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Terim’in de milyonlarca dolar kâr ettiğini, hatta fonu ‘Fatih Terim’ fonu olarak andığını söylediğini anlatmışlardı.