Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı! Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı
Fatih Terim'in yerine göreve gelmesine rağmen Galatasaray'da Barcelona ve Beşiktaş maçları haricinde hafızalarda yer etmeyen Domenec Torrent'le yollar ayrıldı. 3 maç kala hoca göndermem diyen Burak Elmas'ın İspanyol teknik adama 1.7 milyon euro tazminat ödeyeceği belli olurken, Hakan Balta iddiaları ise yalanlanmış oldu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, lig bitiminin ardından Teknik Direktör Domenec Torrent ile masaya oturup, yolları ayıracak.
1.7 MİLYON EURO TAZMİNATI VAR
59 yaşındaki çalıştırıcı, başta gelecek sezon planlaması ve transferler olmak üzere hayal kırıklığına uğradı. Göreve gelirken anlatılanlarla, gördüğü tablonun çelişmesi Torrent’i şoke etti. Kendisiyle yolların ayrılacağı yönündeki haberleri bu nedenle dikkate almayan Torrent’in, her türlü senaryoya açık olduğu ama tazminat konusunda kesinlikle taviz vermeyeceği bildirildi.
IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS BU TAZMİNATI KENDİ CEBİNDEN ÖDESİN TEPKİSİ
G.Saray’da izin biterken Başakşehir maçının hazırlıkları başladı. Torrent, antrenmanda oyuncularına veda konuşması yaptı. Katalan teknik adam “Yeni sezonda yokum, sizden isteğim 3 maçta da iyi mücadele etmeniz” diyerek yeni sezonda olmayacağını söyledi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre sarı kırmızılı camiada Burak Elmas ve Işıtan Gün için 'Domenec Torrent'in macera olduğunu herkes biliyordu, madem göreve getirdiler tazminatı da kendi ceplerinden ödesinler' serzenişleri yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde tüm kulvarlarda 17 müsabakaya çıktı. İspanyol teknik adamın öğrencileri bu karşılaşmalarda rakiplerini 6 kez mağlup etme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik adamın kenarda yer aldığı mücadelelerde 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Domenec Torrent, Galatasaray döneminde maç başına 1.24 puan ortalaması yakaladı.
Domenec Torrent’in Galatasaray kariyerinde, taraftarla arasında bir uyum yakalanamadı. İspanyol teknik adam sadece UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona’ya karşı oynanan iki müsabakadaki hamleleriyle taraftarın beğenisini kazandı. Galatasaray, Domenec Torrent’in taraftarla bütünleştiği kısa sürelik dilimde Beşiktaş’ı da mağlup etmişti.
Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından Burak Elmas ve kurmayları tarafından göreve getirilen Domenec Torrent’in yaptırdığı transferler etkili olamadı. Devre arası transfer döneminde Inaki Pena, Erick Pulgar, Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis’in kadroya katılmasına rağmen istenen başarı gelmedi.