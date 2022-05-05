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GalatasarayFatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı! Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı! Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı
• 05 Mayıs 2022 - 07:36 • Son Güncelleme:

Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı! Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

Fatih Terim'in yerine göreve gelmesine rağmen Galatasaray'da Barcelona ve Beşiktaş maçları haricinde hafızalarda yer etmeyen Domenec Torrent'le yollar ayrıldı. 3 maç kala hoca göndermem diyen Burak Elmas'ın İspanyol teknik adama 1.7 milyon euro tazminat ödeyeceği belli olurken, Hakan Balta iddiaları ise yalanlanmış oldu.

• 05 Mayıs 2022 - 07:36 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, lig bitiminin ardından Teknik Direktör Domenec Torrent ile masaya oturup, yolları ayıracak.

2Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

Yeni gelecek başkan ve yönetimin elini rahatlatmak isteyen Elmas’ın, Katalan teknik adam ile dostça ayrılmak için bir görüşme yapacağı ortaya çıktı. Ancak bu, lig sonunda, üç maçın ardından gerçekleşecek.

3Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

Başkan Burak Elmas, bu konuyla ilgili yakın çevresine, “Torrent ile konuşacağım ama ligin bitmesine 3 maç kala göndermek gibi rasyonel olmayan bir karar vermeyeceğim. Şov yapmak için teknik direktör göndermem” dediği öğrenildi.

4Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

Yine bazı yöneticiler de ligin bitmesine 3 hafta kala böyle alınacak bir kararın doğru olmayacağı konusunda görüş belirtti. Domenec Torrent de, yönetimin kendisine verilen sözlerin yerine getirmemesinden dolayı kırgın... Katalan teknik adamın, bu nedenle umursamaz davrandığı öğrenildi.

51.7 MİLYON EURO TAZMİNATI VAR

1.7 MİLYON EURO TAZMİNATI VAR

59 yaşındaki çalıştırıcı, başta gelecek sezon planlaması ve transferler olmak üzere hayal kırıklığına uğradı. Göreve gelirken anlatılanlarla, gördüğü tablonun çelişmesi Torrent’i şoke etti. Kendisiyle yolların ayrılacağı yönündeki haberleri bu nedenle dikkate almayan Torrent’in, her türlü senaryoya açık olduğu ama tazminat konusunda kesinlikle taviz vermeyeceği bildirildi.

6IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS BU TAZMİNATI KENDİ CEBİNDEN ÖDESİN TEPKİSİ

IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS BU TAZMİNATI KENDİ CEBİNDEN ÖDESİN TEPKİSİ

G.Saray’da izin biterken Başakşehir maçının hazırlıkları başladı. Torrent, antrenmanda oyuncularına veda konuşması yaptı. Katalan teknik adam “Yeni sezonda yokum, sizden isteğim 3 maçta da iyi mücadele etmeniz” diyerek yeni sezonda olmayacağını söyledi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre sarı kırmızılı camiada Burak Elmas ve Işıtan Gün için 'Domenec Torrent'in macera olduğunu herkes biliyordu, madem göreve getirdiler tazminatı da kendi ceplerinden ödesinler' serzenişleri yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

7Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde tüm kulvarlarda 17 müsabakaya çıktı. İspanyol teknik adamın öğrencileri bu karşılaşmalarda rakiplerini 6 kez mağlup etme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik adamın kenarda yer aldığı mücadelelerde 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Domenec Torrent, Galatasaray döneminde maç başına 1.24 puan ortalaması yakaladı.

8Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

Domenec Torrent’in Galatasaray kariyerinde, taraftarla arasında bir uyum yakalanamadı. İspanyol teknik adam sadece UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona’ya karşı oynanan iki müsabakadaki hamleleriyle taraftarın beğenisini kazandı. Galatasaray, Domenec Torrent’in taraftarla bütünleştiği kısa sürelik dilimde Beşiktaş’ı da mağlup etmişti.

9Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından Burak Elmas ve kurmayları tarafından göreve getirilen Domenec Torrent’in yaptırdığı transferler etkili olamadı. Devre arası transfer döneminde Inaki Pena, Erick Pulgar, Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis’in kadroya katılmasına rağmen istenen başarı gelmedi.

10Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

İspanyol teknik adam teknik direktörlük kariyerine Palafrugell’de başladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Palamos, Girona, New York City ve Flamengo’yu çalıştırdı. Domenec Torrent bir dönem Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak Barcelona ile Manchester City’de de görev aldı.

11Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

 

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