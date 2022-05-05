Fatih Terim beş kuruş almadan 15 dakikada ayrılmıştı! Torrent önce vedalaştı sonra tazminatını hesaplattı

Yine bazı yöneticiler de ligin bitmesine 3 hafta kala böyle alınacak bir kararın doğru olmayacağı konusunda görüş belirtti. Domenec Torrent de, yönetimin kendisine verilen sözlerin yerine getirmemesinden dolayı kırgın... Katalan teknik adamın, bu nedenle umursamaz davrandığı öğrenildi.