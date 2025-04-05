Evdeki temizlik malzemesi sanata dönüştü! Siyah kumaşta asit mucizesi ile görünmeyeni görünür kılıyor

'SADECE MODA SEKTÖRÜNDE KISITLI KALMIŞ'

Nurdan Unus, "Yapmış olduğum çalışmalar, siyah kumaş üzerine yüzey dekolarasyon işlemi olarak geçiyor. Bu teknik aslında moda alanında yaygın olan bir tekniktir. Sanatsal anlamda, kavramsal olarak henüz bir sanatçı ile tanışmadım. Hocalarımın bahsettiğine göre de henüz bu çalışmaları yapan birileri yok. Birçok sergiye katılıyorum. Karma sergiler oluyor ve kendi kişisel sergimi açma deneyimini de elde ettim. Bu süreçlerde, izleyicilerden çok güzel yorumlar aldım. Bu tekniğin ayrıştırıcı olan yanı sadece moda sektöründe kısıtlı kalmış olmasıdır. Bu anlamda kendimi biraz özel hissediyorum. Farklı bir teknik olduğu için de bunları ilgisi olan insanlara öğretmek ve yaygınlaştırmak isterim, böyle planlarım var" dedi.