Evdeki temizlik malzemesi sanata dönüştü! Siyah kumaşta asit mucizesi ile görünmeyeni görünür kılıyor
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Nurdan Unus (22), deneysel çalışmalara başlayarak, moda sektöründe kullanılan 'asit ile yüzey dekorasyon' tekniğini sanatına taşıdı. Siyah kumaşı tuval olarak kullanan ve fırçasını aside batırıp, kumaşın üzerine zihnindeki imgeleri aktaran Unus'un çalışmaları, kumaşın kurumasına bağlı olarak 3 saat ile 7 gün arası 'görünmeyi görünür' kılıyor.
Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)
• 05 Nisan 2025 - 12:33 • Son Güncelleme:
Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)
• 05 Nisan 2025 - 12:33 • Son Güncelleme: