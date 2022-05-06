Esra Sönmezer'in acısı dinmiyor! Ölen kedisinin tüylerini saklıyor...

"KEDİMDEN GERİYE KALAN SADECE TÜYLERİ OLDU"

Ölmeden üç hafta önce kedisini tıraş ettirdiğini söyleyen Sönmezer, “İki ayda bir tıraş ettirirdim. Ölmeden üç hafta önce de tıraş ettirdim. Sanki öleceği içime doğmuş gibi ilk kez tüylerini poşete koyup sakladım. Kedimden geriye kalan sadece tüyleri oldu ve onları evimin en değerli köşesinde saklıyorum” şeklinde konuştu.



Türkiye’de hayvan hakların konusunda yasal bir düzenlemenin şart olduğunu ifade eden Sönmezer, “Hayvanlar bir eşya değildir. Onların da canı ve ruhu var. Bizim hem kötü gün dostlarımız, hem de minik dilsiz çocuklarımızdır. Artık onların varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Hayvanları koruyacak yasal adımların atılması lazım. Bunun için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.