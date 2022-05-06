Esra Sönmezer'in acısı dinmiyor! Ölen kedisinin tüylerini saklıyor...
Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, 10 yıl önce sahiplendiği, altı yıldır polikistik böbrek hastası olan kedisi Bebek’in ölümüyle zor günler yaşıyor. Nişantaşı'nda bir mekanda tek başına oturan Sönmezer, ölmeden üç hafta önce tıraş ettirdiğin kedisinin tüylerini poşete koyduğunu ve evin en değerli köşesinde sakladığını söyledi.
Esra Sönmezer, 10 Mart’ta 10 yaşına giren İran kedisi Bebek’e daha uzun ve konforlu bir yaşam için kök hücre tedavisine başlamıştı. Polikistik böbrek hastası olan Bebek, ikinci doz kök hücre tedavisi sonrası halsizleşmiş ve durumu ciddileşince dört gün boyunca serum tedavisi uygulanmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kedi, tedavinin altıncı gününde hayatını kaybetmişti.
Yapılan kök hücre tedavisinin kedisinin ölümünü tetiklediğini savunan sunucu, kedisinin vefatından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Acım büyük” mesajını yazmıştı.
"1.5 MİLYONM TL HARCADIM"
TV8'de ekranlara gelen '2.Sayfa' programına katılan 37 yaşındaki sunucu, 25 Nisan'da gerçekleşen kedisinin ölümü hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
Kedim uzun zamandır polikistik böbrek hastasıydı ama sağlıklıydı. Biz de daha uzun yaşasın diye kök hücre tedavisine başlamayı uygun gördük. Tedavinin ilk dozunda sorun olmadı, ikinci dozu alınca kedim fenalaştı ve vefat etti. Kedim yapılan uygulamadan sonra vefat etti. Bu zamana kadar kedim için 1-1.5 milyonun üzerinde para harcadım. Kedimin ölmesine vesile olanların peşini bırakmayacağım. Kedimin ölümünde kim sorumluysa mahkemede hesap verecek. Bebek benim evladım gibiydi. Tekirdağ’da hayvanlar için yapılan bir mezarlık alanına gömdük. Artık bir hayvan bakabilecek bir psikolojim yok.
"ACISI HALA ÜZERİMDE"
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Esra Sönmezer, "Zor bir süreç geçiriyorum. Bebek yıllardır polikistik böbrek hastasıydı fakat tedavileri çok iyi uygulandığı için kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürüyordu. Daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı olması için uygulattığımız kök hücre tedavisinin ikinci dozundan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti. Bebek’i kaybetmenin acısı hala üzerimde” dedi.
"YENİ BİR EVLAT EDİNMEK CİDDİ SORUMLULUK"
Basın mensuplarının “Yeni bir hayvan sahiplenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ünlü oyuncu, “Uzun bir müddet düşünmüyorum. Hastalıkta ve sağlıkta hep yanında olmanızı gerektiren, yeni bir evlat edinmek gibi ciddi bir sorumluluk. Şu an için kendimi hazır hissetmiyorum” yanıtını verdi.
"KEDİMDEN GERİYE KALAN SADECE TÜYLERİ OLDU"
Ölmeden üç hafta önce kedisini tıraş ettirdiğini söyleyen Sönmezer, “İki ayda bir tıraş ettirirdim. Ölmeden üç hafta önce de tıraş ettirdim. Sanki öleceği içime doğmuş gibi ilk kez tüylerini poşete koyup sakladım. Kedimden geriye kalan sadece tüyleri oldu ve onları evimin en değerli köşesinde saklıyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye’de hayvan hakların konusunda yasal bir düzenlemenin şart olduğunu ifade eden Sönmezer, “Hayvanlar bir eşya değildir. Onların da canı ve ruhu var. Bizim hem kötü gün dostlarımız, hem de minik dilsiz çocuklarımızdır. Artık onların varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Hayvanları koruyacak yasal adımların atılması lazım. Bunun için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.