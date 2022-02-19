Esra Erol'a Alişan-Buse Varol sorusu! Ayrılık haberini beğenmişti...
Geçtiğimiz günlerde "Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu" başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi dikkat çekti. Yanlışlıkla mı yoksa bilinçli bir beğeni mi olduğu tartışma konusu olmuştu. Tiyatro oyunu galasına katılan ünlü televizyoncuya sosyal medyada gündem olan beğenisi soruldu.
1980 yılının Gaziantep Sazını İstanbul’a taşıyan ve beş farklı kadın sanatçının hayata tutunma çabalarını anlatan iki perdelik fasıllı Sonbahara Son Güller adlı tiyatro oyununun galası KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşti. Galaya katılanlar arasında Esra Erol da vardı.
Kardeşi Eda Erol ile bir dönem aşk yaşayan Alişan'ın, eşi Buse Varol'la evliliğinde kriz yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşılan bir haberi beğenen ünlü televizyoncunun bu hamlesi çok konuşulmuştu.
"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla dertleştiği bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol, evlilik yüzüğünü çıkardığının görülmesi üzerine, "Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum" ifadelerini kullanmıştı.