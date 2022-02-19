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MagazinEsra Erol'a Alişan-Buse Varol sorusu! Ayrılık haberini beğenmişti...
HaberlerMagazin Haberleri Esra Erol'a Alişan-Buse Varol sorusu! Ayrılık haberini beğenmişti...
• 19 Şubat 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:

Esra Erol'a Alişan-Buse Varol sorusu! Ayrılık haberini beğenmişti...

Geçtiğimiz günlerde "Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu" başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi dikkat çekti. Yanlışlıkla mı yoksa bilinçli bir beğeni mi olduğu tartışma konusu olmuştu. Tiyatro oyunu galasına katılan ünlü televizyoncuya sosyal medyada gündem olan beğenisi soruldu.

• 19 Şubat 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:
1Esra Erola Alişan-Buse Varol sorusu Ayrılık haberini beğenmişti...
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1980 yılının Gaziantep Sazını İstanbul’a taşıyan ve beş farklı kadın sanatçının hayata tutunma çabalarını anlatan iki perdelik fasıllı Sonbahara Son Güller adlı tiyatro oyununun galası KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşti. Galaya katılanlar arasında Esra Erol da vardı.

2Esra Erola Alişan-Buse Varol sorusu Ayrılık haberini beğenmişti...

Kardeşi Eda Erol ile bir dönem aşk yaşayan Alişan'ın, eşi Buse Varol'la evliliğinde kriz yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşılan bir haberi beğenen ünlü televizyoncunun bu hamlesi çok konuşulmuştu.

3Esra Erola Alişan-Buse Varol sorusu Ayrılık haberini beğenmişti...

Galada basın mensuplarının karşısına çıkan Esra Erol, "Alişan ve Buse Varol'un ayrılık haberini neden beğendiniz?" sorusuna "İyi akşamlar" diyerek, yanıt vermemeyi tercih etti.

4EŞİNİN MESAJI OLAY OLDU

EŞİNİN MESAJI OLAY OLDU!

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol’un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor.

5Esra Erola Alişan-Buse Varol sorusu Ayrılık haberini beğenmişti...

Ayrılık haberlerinin ardından Etiler'de oğlu Burak ile birlikte objektiflere takılan şarkıcıya, oğlunun doğum gününde eşinin fotoğraf paylaşıp, "Sizler yanımda olduğunuz sürece hiçbir şeye ihtiyacım yok" mesajını yazması sorulmuştu.

6Esra Erola Alişan-Buse Varol sorusu Ayrılık haberini beğenmişti...

Alişan, "Öyle şeylerle ilgili ben bir şey söylemiyorum. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, teşekkür ederim. Bununla alakalı konuşmuyorum" yanıtını vermişti.

7ALYANSI GÖSTERDİ

ALYANSI GÖSTERDİ!

Eşi Buse Varol'un (31) alyansının çıkardığı hatırlatılan 45 yaşındaki şarkıcı türkücü, parmağındaki alyansı gazetecilere göstermeyi de ihmal etmemişti.

8Esra Erola Alişan-Buse Varol sorusu Ayrılık haberini beğenmişti...

Eski nişanlısı Eda Erol'un ablası Esra Erol'un, Buse Varol'la ayrılacakları yönündeki haberi beğenmesi sorulunca ise "Konuşmayacağım" karşılığını vermişti.

9YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL

"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla dertleştiği bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol, evlilik yüzüğünü çıkardığının görülmesi üzerine, "Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

10Esra Erola Alişan-Buse Varol sorusu Ayrılık haberini beğenmişti...

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını ifade eden Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" demişti.

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