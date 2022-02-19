Esra Erol'a Alişan-Buse Varol sorusu! Ayrılık haberini beğenmişti...

"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla dertleştiği bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol, evlilik yüzüğünü çıkardığının görülmesi üzerine, "Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum" ifadelerini kullanmıştı.