Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren sanık: 'Keşke ben ölseydim'

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Bu sırada Erhan ağabey elime atıldı, aramızda arbede çıktı. Silahı aldı ama düştü. Başını yere vuran ben değilim, kendisi düşünce çarptı. Kalabalığı görünce daha çok panikledim. Silahı alıp kaçtım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Önceki süreçte çektiğim çileyi ben biliyorum. Bazen 'Keşke ben ölseydim' diyorum. Tahliye talebim yok" dedi. Kuru ayrıca, olaydan önce kardeşiyle yaptığı bir konuşmada 'Yeter, ya ben ya da onlar ölsün' şeklinde sözler söylediğini kabul etti ancak bu konuşmanın öldürmeye yönelik bir planlama olmadığını ileri sürdü.