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MagazinEşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi!
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• 20 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:

Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi!

Oyunculuğa ara veren Özgü Namal, 2020'de kaybettiği eşi Serdar Oral'la yaşadığı Muğla Ayla Yaylası'ndaki çiftliği, 'Hiçbir eşyaya dokunmayın' şartıyla evine bakan Köyceğizli aileye verdi. Özgü Namal'ın 10 yıllığına kiraladıkları çiftlik evinin sözleşmesi, 2025 tarihinde doluyor. Namal, iki çocuğuyla İzmir'de inzivaya çekildi.

• 20 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
1Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi
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Oyuncu Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

2Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi

Zamansız ölümle sarsılan başarılı oyuncu, acı olayın ardından 2015 yılından bu yana 2 çocuklarıyla yaşadıkları Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evlerine de adım atmadı.

3Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi

Eşini kaybettikten sonra İzmir'e yerleşen ve uzun süredir ortaya çıkmayan Özgü Namal, Ağla Yaylası'nda bulunan çiftliğini de evle ilgilenen Köyceğizli ailenin kullanımına bıraktı.

4Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Özgü Namal'ın tek şartı ise şuydu: "Lütfen evimizi eşimin hiçbir eşyasına dokunmadan olduğu gibi saklayın."

5Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi

Özgü Namal'ın 10 yıllığına kiraladıkları çiftlik evinin sözleşmesi, 2025 tarihinde doluyor.

6Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi

Ahmet Serdar Oral, henüz 53 yaşında kalp krizinden vefat ederek herkesi yasa boğmuştu.

7Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi

Namal, iki çocuğuyla İzmir'de inzivaya çekildi.

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