• 20 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
Eşini kaybeden Özgü Namal yeni bir karar verdi!
Oyunculuğa ara veren Özgü Namal, 2020'de kaybettiği eşi Serdar Oral'la yaşadığı Muğla Ayla Yaylası'ndaki çiftliği, 'Hiçbir eşyaya dokunmayın' şartıyla evine bakan Köyceğizli aileye verdi. Özgü Namal'ın 10 yıllığına kiraladıkları çiftlik evinin sözleşmesi, 2025 tarihinde doluyor. Namal, iki çocuğuyla İzmir'de inzivaya çekildi.
• 20 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.
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