Erzurum'un tescilli tatlıları bilimsel mercek altında: Hangi lezzet kaç kalori?

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Geleneksel tatlıların sadece kalori içermediği, bazılarının ciddi birer vitamin ve mineral kaynağı olduğu da bilimsel olarak kanıtlandı. Erzurum Dut Çullaması; potasyum (1050,5 mg), kalsiyum (406,0 mg) ve demir (10,4 mg) değerleriyle mineral açısından zengin bulunurken, Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi ise 3416,0 g gibi oldukça yüksek bir A vitamini değeriyle dikkatleri üzerine çekti.



"KÜLTÜREL MİRAS AMA PORSİYON KONTROLÜ ŞART"



Uzmanlar, Erzurum mutfağına ait coğrafi işaretli tatlıların genel olarak yüksek enerji, karbonhidrat, şeker ve yağ içerdiğini, ancak bazılarının lif, vitamin ve mineral yönünden oldukça besleyici özellikler taşıdığını belirtti. Elde edilen sonuçların halk sağlığı ve toplumun beslenme alışkanlıkları açısından kritik olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yerel üretim yöntemlerinin ve mutfak kültürünün korunmasının gastronomik sürdürülebilirlik için önemine değindi.Açıklamada, bu eşsiz lezzetlerin hem sağlık kalitesini bozmaması hem de gelecek kuşaklara sürdürülebilir şekilde aktarılması için uygun porsiyon kontrolü sağlanarak tüketilmesi gerektiği tavsiye edildi.