Amasya'da maskesiz çıkılmıyor: Utanıyoruz, maalesef salgın günleri geri döndü

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Köklü tarihe sahip ilçenin bu yıl turist alamadığına işaret eden AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Emre Keleş, "Merzifon adeta hayalet şehre döndü. Belediye Merzifon halkına ağır bedel ödetti. Bu sene turist alamadık. Yurtdışından, Almanya'dan her yıl gelen hemşerilerimiz bu yıl gelemedi. Bu da ekonomiyi olumsuz etkiledi. Bu sene herkes ailesinden bile uzak kaldı. Neredeyse aynı korona virüs salgını dönemini yaşadık. Hava kirliliği var. Vatandaşlarımıza 3 bin maske dağıttık. Dağıtımları da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.