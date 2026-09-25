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Amasya'da maskesiz çıkılmıyor: Utanıyoruz, maalesef salgın günleri geri döndü

25.09.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar isyan etti. Aylardır çözüme kavuşmayan çalışmalar sağlık sorununa yol açtı. İlçede halka maske dağıtılırken, "Salgın günleri geri döndü" yorumları yapıldı.

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1Amasya'da maskesiz çıkılmıyor: Utanıyoruz, maalesef salgın günleri geri döndü

İlçe merkezi genelinde içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depolarının tamamen yenilendiği projede boruların döşendiği alanlar toprakla kapatıldı. Ardından aylar geçmesine rağmen asfaltlama yapılamadı. Yollarda toz ve çukurlar oluştu. Araçların ve rengi değişen ağaçların üstü tozla kaplandı. Toz ile imtihan verip kapı, pencere açamayan halk duruma tepki gösterdi.

2Amasya'da maskesiz çıkılmıyor: Utanıyoruz, maalesef salgın günleri geri döndü

Temiz hava ölçümlerinin hassas sınırlara geldiği takdirde tedbir olarak maske kullanımı değerlendiriliyordu. Hava kirliliği uyarısı yapan AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığı, 70 binden fazla nüfusu olan ilçede hafta başından itibaren vatandaşlara maske dağıtımı başlattı. Koruyucu maskeler en son korona virüs salgını döneminde dağıtılmıştı. İlçede solunum hastalıklarının artmasından endişe ediliyor.

3Amasya'da maskesiz çıkılmıyor: Utanıyoruz, maalesef salgın günleri geri döndü

50 yıllık içme suyu şebekesinin yenilenmesinin planlandığı çalışmayı gerekli bulup uygulamada sorunların baş gösterdiğini belirten vatandaşlardan Bahri Korkmaz, "Yapılan iş güzel ama. Kontrolsüzce ilerledi. Bütün mahalleler perişan oldu. Toz dersen arşa kalkıyor. Geceleri Merzifon'un üstü toz bulutu. Vatandaş çok mağdur ve zor durumda" dedi. Tepki gösteren Mehmet Sarı da, "İsyan ediyorum. Çünkü benim halkım buna layık değil. İnsanlar, çocuklar hasta. Tozdan geçilmiyor. Artık bir el uzatılsın" diye konuştu.

4Amasya'da maskesiz çıkılmıyor: Utanıyoruz, maalesef salgın günleri geri döndü

Terzi dükkanında sabahtan temizlediği yerlerin öğlen saatlerine kadar tozla kaplandığından yakınan Zehra Onar ise, "Temizlik yapılmamış gibi gözüktüğü için utanıyoruz. En son korona virüs (Kovid-19) salgını döneminde maske takmıştık. Çok zorlanmıştık. Maalesef o günler geri döndü" şeklinde konuştu.

5Amasya'da maskesiz çıkılmıyor: Utanıyoruz, maalesef salgın günleri geri döndü

Köklü tarihe sahip ilçenin bu yıl turist alamadığına işaret eden AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Emre Keleş, "Merzifon adeta hayalet şehre döndü. Belediye Merzifon halkına ağır bedel ödetti. Bu sene turist alamadık. Yurtdışından, Almanya'dan her yıl gelen hemşerilerimiz bu yıl gelemedi. Bu da ekonomiyi olumsuz etkiledi. Bu sene herkes ailesinden bile uzak kaldı. Neredeyse aynı korona virüs salgını dönemini yaşadık. Hava kirliliği var. Vatandaşlarımıza 3 bin maske dağıttık. Dağıtımları da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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