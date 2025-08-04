Erzurum'da manava bırakılan sırlı çoraplar sahibini bekliyor! Yaşlı kadın getirip ortadan kayboldu
Kaynak : Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)-
Erzurum'da çorap satan yaşlı kadın yorulduğunu söyleyerek girdiği bir kasap dükkanında dinlenmek istediğini söyledi. Kadına sandalye vererek dinlenmesini söyleyen manav, destek amacıyla çorap aldıktan bir süre sonra müşteriler de çoraplarla ilgilenmeye başladı. Manav Hakim Nalkıran (38), iş yerine 2 poşet dolusu çorap bırakıp, kaybolan kadını arıyor.
Nalkıran, "Kadına sandalye verdim ve o sırada çorap sattığını söyledi. Destek olmak amacıyla birkaç tane satın aldım. Çorapları tezgahta bıraktı. Diğer müşteriler de çoraplara ilgi gösterdi. Biz ürünleri incelediğimiz sırada kadının sandalyesinde olmadığını fark ettik.
Hemen çevreyi aramaya başladık ancak kadından hiçbir iz bulamadık. Alzheimer hastası olabilir diye düşündük. O günden bu yana, kadının iş yerinde bıraktığı 50 çiftin üzerinde çorap duruyor.
Ne çorapları geri aldı ne de kendisinden bir haber aldık. Güvenlik kameralarında, kadının hızla iş yerinden uzaklaştığı görünüyor. Neden böyle bir şey yaptı, anlamadım" dedi.
Hakim Nalkıran, çorapları iş yerinde bırakarak ayrılan kadına seslenerek, "Teyzeciğim, çorapların hepsini aldım. Para, pul meselesi değil. Yeter ki sen iyi ol, sağlıklı ol. Güvenlik kameralarındaki görüntülerden teyzemizi tanıyan varsa, Yıldızkent semtindeyiz. Lütfen en azından teyzenin sağlığı hakkında bize bilgi versinler" diye konuştu.