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GündemErzurum'da manava bırakılan sırlı çoraplar sahibini bekliyor! Yaşlı kadın getirip ortadan kayboldu
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Erzurum'da manava bırakılan sırlı çoraplar sahibini bekliyor! Yaşlı kadın getirip ortadan kayboldu

04.08.2025 - 11:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)-

Erzurum'da çorap satan yaşlı kadın yorulduğunu söyleyerek girdiği bir kasap dükkanında dinlenmek istediğini söyledi. Kadına sandalye vererek dinlenmesini söyleyen manav, destek amacıyla çorap aldıktan bir süre sonra müşteriler de çoraplarla ilgilenmeye başladı. Manav Hakim Nalkıran (38), iş yerine 2 poşet dolusu çorap bırakıp, kaybolan kadını arıyor.

1Erzurum'da manava bırakılan sırlı çoraplar sahibini bekliyor! Yaşlı kadın getirip ortadan kayboldu

Olay, 21 Temmuz'da saat 20. 30 sıralarında Palandöken ilçesinin Yıldızkent semtinde meydana geldi. Manav işleten, evli ve 2 çocuk babası Hakim Nalkıran, 70 yaşlarındaki bir kadının iş yerine 2 poşet çorapla girdiğini ve dinlenmek istediğini söyledi.

2Erzurum'da manava bırakılan sırlı çoraplar sahibini bekliyor! Yaşlı kadın getirip ortadan kayboldu

Nalkıran, "Kadına sandalye verdim ve o sırada çorap sattığını söyledi. Destek olmak amacıyla birkaç tane satın aldım. Çorapları tezgahta bıraktı. Diğer müşteriler de çoraplara ilgi gösterdi. Biz ürünleri incelediğimiz sırada kadının sandalyesinde olmadığını fark ettik.

3Erzurum'da manava bırakılan sırlı çoraplar sahibini bekliyor! Yaşlı kadın getirip ortadan kayboldu

Hemen çevreyi aramaya başladık ancak kadından hiçbir iz bulamadık. Alzheimer hastası olabilir diye düşündük. O günden bu yana, kadının iş yerinde bıraktığı 50 çiftin üzerinde çorap duruyor.

4Erzurum'da manava bırakılan sırlı çoraplar sahibini bekliyor! Yaşlı kadın getirip ortadan kayboldu

Ne çorapları geri aldı ne de kendisinden bir haber aldık. Güvenlik kameralarında, kadının hızla iş yerinden uzaklaştığı görünüyor. Neden böyle bir şey yaptı, anlamadım" dedi.

5Erzurum'da manava bırakılan sırlı çoraplar sahibini bekliyor! Yaşlı kadın getirip ortadan kayboldu

Hakim Nalkıran, çorapları iş yerinde bırakarak ayrılan kadına seslenerek, "Teyzeciğim, çorapların hepsini aldım. Para, pul meselesi değil. Yeter ki sen iyi ol, sağlıklı ol. Güvenlik kameralarındaki görüntülerden teyzemizi tanıyan varsa, Yıldızkent semtindeyiz. Lütfen en azından teyzenin sağlığı hakkında bize bilgi versinler" diye konuştu.