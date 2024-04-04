Erken tanı önemli! Tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor
Kanserde tedavide yaşanan tüm ilerlemelere rağmen, olumsuz yaşam alışkanlıkları ve erken tanıya yeterli özenin gösterilmediğini vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bala Başak Öven, erken tanıyla özelikle 'bazı kanser' türlerinin tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer aldığını belirtti. Öven, "Günde en azından 2-3 litre su tüketmesini öneriyoruz" dedi.
DHA
• 04 Nisan 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
DHA
• 04 Nisan 2024 - 11:23 • Son Güncelleme: