Emlak vergisi 1. taksit nasıl ödenir? Emlak vergisi taksit ödemesi ne zaman? Bu ekrandan emlak vergi borcu öğreniliyor!
Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı vatandaşların gündeminde yer aldı. Milyonlarca mükellef yaklaşan vergi ödeme günü kaçırıp cezalı ödeme yapmak istemiyor. Emlak vergisine konu olan gayrimenkulün (bina, arsa veya arazi) değeri takdir komisyonu dediğimiz kanunda belirlenmiş bir komisyon tarafından belirleniyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir, nasıl yatırılır? İşte, 2024 emlak vergisi ödeme tarihi ve ayrıntılar.
• 22 Mayıs 2024 - 08:09 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2024 - 08:09 • Son Güncelleme: