Emlak vergisi 1. taksit nasıl ödenir? Emlak vergisi taksit ödemesi ne zaman? Bu ekrandan emlak vergi borcu öğreniliyor!





EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



Emlak vergisi ödemeleri hem peşin hem de taksitle yapılabiliyor. Mal sahipleri, TC kimlik numarası ister sicil numarası ile online ödemeler yapılabiliyor. Öte yandan e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanıyor.