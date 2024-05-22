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Gündem Emlak vergisi 1. taksit nasıl ödenir? Emlak vergisi taksit ödemesi ne zaman? Bu ekrandan emlak vergi borcu öğreniliyor!
Haberler Gündem Haberleri Emlak vergisi 1. taksit nasıl ödenir? Emlak vergisi taksit ödemesi ne zaman? Bu ekrandan emlak vergi borcu öğreniliyor!

Emlak vergisi 1. taksit nasıl ödenir? Emlak vergisi taksit ödemesi ne zaman? Bu ekrandan emlak vergi borcu öğreniliyor!

Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı vatandaşların gündeminde yer aldı. Milyonlarca mükellef yaklaşan vergi ödeme günü kaçırıp cezalı ödeme yapmak istemiyor. Emlak vergisine konu olan gayrimenkulün (bina, arsa veya arazi) değeri takdir komisyonu dediğimiz kanunda belirlenmiş bir komisyon tarafından belirleniyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir, nasıl yatırılır? İşte, 2024 emlak vergisi ödeme tarihi ve ayrıntılar.

• 22 Mayıs 2024 - 08:09 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2024 - 08:09 • Son Güncelleme:
1 Emlak vergisi 1. taksit nasıl ödenir Emlak vergisi taksit ödemesi ne zaman Bu ekrandan emlak vergi borcu öğreniliyor

Emlak vergisi ödeme süreci e devlet üzerinden gerçekleşiyor. belediyeler aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebilecek. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemesi nasıl yapılır? İşte, emlak vergisi ödeme tarihi ve sorgulama ekranı.

2 Emlak vergisi 1. taksit nasıl ödenir Emlak vergisi taksit ödemesi ne zaman Bu ekrandan emlak vergi borcu öğreniliyor

yılda iki kez ödenen emlak vergisinin 1.taksidi Mayıs ayında olacak. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. İkinci taksit ödemesi ise Kasım ayında yapılacak. Peki Emlak vergisi ödemeleri ne zaman?

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EMLAK VERGİSİ 1.TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 1'inci taksitinde son ödeme tarihi 31 Mayıs. Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri için emlak vergisinde 2024 yılı ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek.

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EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi ödemeleri hem peşin hem de taksitle yapılabiliyor. Mal sahipleri, TC kimlik numarası ister sicil numarası ile online ödemeler yapılabiliyor. Öte yandan e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanıyor.

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