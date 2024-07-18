Emeklilerin KYK yurtlarında ücretsiz tatil keyfi başladı: Yüzde 25'ten fazlası Antalya'yı tercih ediyor

"KLİMA SAYESİNDE ANTALYA VE ERZURUM'U BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Ankara'dan torunlarıyla birlikte gelen Nazife - Mehmet Atik çifti ise, “İnternet üzerinden başvuru yaptık ve kabul edildik, Her şey çok güzel ve çok temiz. Yurdu çok beğendik. Ücretsiz tatil uygulamasını çok iyi düşünmüşler, emekliler için güzel bir fırsat. Antalya'da deniz gidiyoruz, şelaleleri geziyoruz. Herkese tavsiye ederim. Memurlar çok yakın, çok anlayışlı. Odalarda klima var bu gibi. Antalya sıcak ama klima varken diğer tarafı Erzurum gibi, öyle bir yaşantımız var. Arabası olmayan için taksiyle denize mesafe 5 dakika.” İfadelerini kullandı.