Emeklilerin KYK yurtlarında ücretsiz tatil keyfi başladı: Yüzde 25'ten fazlası Antalya'yı tercih ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, Antalya'da tatile başladı. SGK İl Müdürü Ali Duru, emeklilerin dörtte birinin Antalya'da tatil yapmak istediğini kaydetti.
• 18 Temmuz 2024 - 13:02 • Son Güncelleme:
• 18 Temmuz 2024 - 13:02 • Son Güncelleme: