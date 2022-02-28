Emekli maaşı kesilmez! SGK genelgesi ile değişti artık…
SGK, SSK, emekli, Bağkur’lu milyonları ilgilendiriyor. Tek tek açıkladı. O emekli maaşı kesilmez, bağlanan aylık vefat durumunda de emeklinin eş ve çocuklarına kalıyor. Yetim kız çocuklarına ödenen ölüm gelirleri, kız çocuğunun evlenmesi durumunda kesiliyor. Artan pay varsa annenin almakta olduğu ödeneğe ilave edilir. Malulen emekli olanların 4/A veya 4/B’li şekilde çalışmaları aylıklarının kesilmesine yol açmaz. SGK genelgesi ile şirket ortaklarının emeklilik şekli değişti. Ben esnafım ve pandemi dolayısıyla SGK ve vergi borcum çok. Eşim hamile, ben sağlıktan faydalanamıyorum, eşim nasıl sağlıktan yararlanabilir? Selamlar, EYT ne zaman çıkacak? 1995 Yılında işe girişim var, ben de EYT çıkarsa faydalanabilecek miyim? Merhaba, ben üniversite öğrencisiyim ve yaşım 26. Adıma GSS prim borcu çıkarılıyor, bunu iptal ettirmem mümkün müdür? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yanıt verdi…
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba. Ben ve annem ölen babamdan emekli maaşı alıyorduk. Ben evlenince maaşım kesildi. Kesilen maaşımı annemin üzerine dönmesi için işlem yaptık. Tek çocuk olduğum için maaşın kesilmeyeceğini söylediler, ancak maaştan kesilmiş ve e devlette birikmiş miktar gözükürken bir sonraki ay o para yatmadı ve silindi sebebi nedir?
Merhaba, yetim kız çocuklarına ödenen ölüm gelirleri (yetim aylığı), kız çocuğunun evlenmesi durumunda kesilmektedir. Artan pay varsa annenin almakta olduğu ödeneğe ilave edilir. Kesilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. E-Devlette görmüş olduğunuz ödeme miktarı kesilmesinden dolayı sistemden silinmiştir. Sağlıklı bilgi için aylığı bağlayan kurumla iletişime geçebilirsiniz.
2004 sigorta girişliyim. 2021 yılında emniyet hizmetleri sınıfından 5434 sayılı yasaya istinaden 17 yıl üzerinden adi malul olarak emekli oldum. Şu an bir başkasının yanında 4 A’lı olarak çalışırsam emekli maaşım kesilir mi? Veya kendi işimi kursam üzerime bir dükkan açsam maaşım kesilir mi? Vefat durumunda maaşım eşime çocuklarıma intikal eder mi aylık bağlanır mı ?
Merhaba, 5434 sayılı kanuna göre görev malulü şeklinde aylık bağlananlardan 4/a veya 4/B’li şekilde çalışmaları aylıklarının kesilmesine yol açmaz. Tarafınıza bağlanan aylık vefat durumunda eşinize ve çocuklarınıza aktarılır.
Merhaba. Doğum tarihim 18.01.1970 . 1991 SGK girişliyim.2005 yılında kendi şirketimi kurdum. Arada hiç boşluk olmadan 18.01.2022 yılına kadar SGK primi ödedim. Yine bu tarihte çıkışım yapıldı ve emeklilik başvurumu yaptım. Sosyal Güvenlik Kurumu dosyamı Bağkura yönlendirmiş. 2019/9 genelgesi gereğince... Bana söylenen Bağkur’dan emekli olma durumuna bakacağız...Ben SGK’dan emekli olmak istiyorum. Bu durumda ne yapabilirim?
Merhaba, belirtmiş olduğunuz 2019/9 sayılı genelge ile birçok şirket ortağı emeklilik konusunda mağdur edilmektedir. Kesintisiz prim bildirme durumunuz kurum bu genelge ile kaldırmış, bu kişilerin hepsinin hizmetlerini 4/B’ye aktarmıştır. Tekrardan 4/A’ya tabi, emekli olabilmeniz için 1261 gün 4/A hizmet bildirmeniz gerekecektir. Bu yönde kuruma açılmış ve kazanılmış dava henüz bulunmamaktadır. Ancak yine de mağduriyet için dava yoluna gidilebilir.
Sayın uzman, ben esnafım ve pandemi dolayısıyla SGK ve vergi borcum çok. Eşim hamile, ben sağlıktan faydalanamıyorum, eşim nasıl sağlıktan yararlanabilir?
Merhaba, prim borcu bulunan Bağkur sigortalılarının yıl sonuna kadar sağlık sisteminde provizyon alabilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi yayımlanmıştır. Eşiniz e-devlet sistemi üzerinden provizyon müstehaklık sorgulaması yapabilir, provizyon alamaz diye uyarı verirse ikametinize yakın SGK merkezine giderek aktivasyon yaptırması gerekecektir.
Merhaba, ben üniversite öğrencisiyim ve yaşım 26. Adıma GSS prim borcu çıkarılıyor, bunu iptal ettirmem mümkün müdür?
Merhaba, üniversite eğitimi gören sigortalıların çocukları 25 yaşına kadar ebeveynlerinin sağlık imkanlarından faydalanabilir. 25 yaşından sonra bu kişiler otomatik olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır, adınıza çıkarılan borçları 25 yaşınızı geçtiğinizden dolayı ödemeniz gerekir. Ya da yapılandırmayı bekleyebilir, çıktığında taksitlendirebilirsiniz.
Merhaba, üst komşum eşinden boşandı ancak hala birlikte yaşıyorlar. Muhtemelen kişi annesinden ya da babasından maaş alıyor. Ben bu kişiyi şikâyet edersem benim ettiğim belli olur mu?
Merhaba, eşinden boşanıp yeniden yetim aylığı alan kişileri SGK ayrıca incelemektedir. Ancak böyle bir tespitiniz varsa kurumun yakalamasını beklemeden bildirebilirsiniz, Alo170 hattına isminiz gizli kalacak şekilde ihbarda bulunabilirsiniz.
Mert Bey merhaba, Bağkur tescili olup ödemesi olmayanların haklarında bir değişiklik var mıdır? Bizler emekli olmayı bekliyoruz, sevgiler.
Merhaba, ne yazık ki bu konuda meclis gündeminde yapılan bir çalışma yok. Son dönemde global çapta yaşanan krizler ve savaşlar da ekonomideki dengeyi sarsacağından birçok müjde bile sözde kalabilir. Umarız ki seçime kadar bu noktada mağdur olan Bağkur’lular haklarına kavuşur.
Selamlar, EYT ne zaman çıkacak? 1995 Yılında işe girişim var, ben de EYT çıkarsa faydalanabilecek miyim?
Merhaba, EYT konusu hükümet yetkililerinin açıkladığı takvime göre yıl sonuna kadar hayatımız girmiş olacak. 08.09.1999 ve öncesinde sigortalı olan herkes EYT’lidir. Herhangi bir kanun çıkması halinde siz de yararlanacaksınız.
Mert Bey staj mağdurlarına bir hak verilecek mi, ben hem staj mağduruyum hem de sigorta öncesi doğum borçlanması müjdesini bekliyorum. Seçime kadar bizlere de bir müjde verilecek mi?
Merhabalar, staj mağdurları konusunda meclise onlarca teklif verildi ancak hiç birisi kabul edilmedi. Bu yönde bir mağduriyet olduğunu hükümet yetkilileri de çok iyi biliyor, ancak henüz müjde takviminde yer aldığını söyleyemeyiz. Doğum borçlanması da staj başlangıcı gibi muallakta bekleyen konular arasındadır. Umarız ki yeni yıla yeni müjdelerle girmek nasip olur.
İşyerinde geçirmiş olduğum kaza sonucu gözümün ve parmaklarımın bir kısmını kaybettim. Bana sürekli iş göremezlik geliri bağladı SGK. Ben tekrardan çalışmayı düşünüyorum, bana bağlanan aylık çalışırsam kesilir mi?
Merhaba, sürekli iş göremezlik gelirleri iş kazası sonucu çalışma gücünün yüzde onundan fazlasını kaybeden sigortalılara bağlanmaktadır. Bu aylık engelli, malullük veya yaşlılık aylığı şeklinde değildir, çalışmanız halinde kesilmez. Bu aylığın kesilmesi için sağlığınızın iş kazası geçirmemiş gibi olması gerekir.