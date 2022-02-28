Emekli maaşı kesilmez! SGK genelgesi ile değişti artık…

Merhaba. Doğum tarihim 18.01.1970 . 1991 SGK girişliyim.2005 yılında kendi şirketimi kurdum. Arada hiç boşluk olmadan 18.01.2022 yılına kadar SGK primi ödedim. Yine bu tarihte çıkışım yapıldı ve emeklilik başvurumu yaptım. Sosyal Güvenlik Kurumu dosyamı Bağkura yönlendirmiş. 2019/9 genelgesi gereğince... Bana söylenen Bağkur’dan emekli olma durumuna bakacağız...Ben SGK’dan emekli olmak istiyorum. Bu durumda ne yapabilirim?

Merhaba, belirtmiş olduğunuz 2019/9 sayılı genelge ile birçok şirket ortağı emeklilik konusunda mağdur edilmektedir. Kesintisiz prim bildirme durumunuz kurum bu genelge ile kaldırmış, bu kişilerin hepsinin hizmetlerini 4/B’ye aktarmıştır. Tekrardan 4/A’ya tabi, emekli olabilmeniz için 1261 gün 4/A hizmet bildirmeniz gerekecektir. Bu yönde kuruma açılmış ve kazanılmış dava henüz bulunmamaktadır. Ancak yine de mağduriyet için dava yoluna gidilebilir.