Ekin Mert Daymaz'dan Melisa Şenolsun açıklaması!

"ESMER BEĞENİYORUM AMA SARIŞIN DENK GELİYOR"

Ekin Mert Daymaz da geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna "Hayatımda kimse yok, seçici de değilim. Benim için sarışın olsun, esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli... Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor. Biraz evvel çektiğiniz de sadece arkadaşım." yanıtını vermişti.