• 17 Nisan 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:
Ekin Mert Daymaz'dan Melisa Şenolsun açıklaması!
Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun, dün akşam Cihangir'deki bir mekanda görüntülendi.
• 17 Nisan 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Daha önce haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanyalan oyuncu Ekin Mert Daymaz ile Melisa Şenolsun, geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda sohbet eden ikili, basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız oldu.
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"ESMER BEĞENİYORUM AMA SARIŞIN DENK GELİYOR"
Ekin Mert Daymaz da geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna "Hayatımda kimse yok, seçici de değilim. Benim için sarışın olsun, esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli... Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor. Biraz evvel çektiğiniz de sadece arkadaşım." yanıtını vermişti.
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