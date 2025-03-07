Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü
Edirne Sanayi Sitesi'nde 1992'de satış temsilcisi olarak başladığı lastik sektöründe, zamanla kendi işletmesini açan Remziye Cankıran (54), 2013 yılından bu yana lastik tamiri yapıyor. Yakaladığı göğüs kanserini yenip, hayata tutunan ve halen işinin başında duran 2 çocuk annesi Cankıran, "2016 yılında bir hastalık geçirdim, göğüs kanserine yakalandım ama çok şükür ki işim vardı, beni ayakta tuttu" dedi.
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-
• 07 Mart 2025 - 10:11 • Son Güncelleme:
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-
• 07 Mart 2025 - 10:11 • Son Güncelleme: