Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

O saatten sonra başka bir meslek yapamayacağım için kendi dükkanımı açtım ve maceram öyle başladı. Sadece lastik satışı olarak açtım dükkanımı, montajı ve tamiri diğer arkadaşlara yönlendirdim. Ama baktım ki 2012'de bütün lastik tamircileri aynı zamanda sıfır lastik de satıyor. Dedim o zaman bu böyle olmaz, şartları eşitlemem lazım. 'Rekabetse doğru bir rekabet olsun, şartlar eşit olsun' dedim. Kendi servisimi kurdum. Sökme takma makinesi aldım, tamir ekipmanları aldım, krikolarımı, balans ekipmanlarımı aldım" dedi.