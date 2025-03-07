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Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

Edirne Sanayi Sitesi'nde 1992'de satış temsilcisi olarak başladığı lastik sektöründe, zamanla kendi işletmesini açan Remziye Cankıran (54), 2013 yılından bu yana lastik tamiri yapıyor. Yakaladığı göğüs kanserini yenip, hayata tutunan ve halen işinin başında duran 2 çocuk annesi Cankıran, "2016 yılında bir hastalık geçirdim, göğüs kanserine yakalandım ama çok şükür ki işim vardı, beni ayakta tuttu" dedi.

Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-
• 07 Mart 2025 - 10:11 • Son Güncelleme:
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-
• 07 Mart 2025 - 10:11 • Son Güncelleme:
1Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

Edirne'de iş bulmak için gittiği sanayi sitesinde 1992 yılında lastikçide satış elemanı olarak işe başlayan ve uzun süre lastik sektöründe çalışan Remziye Cankıran, 2010'da işsiz kaldı. Cankıran, işsiz kalmasının ardından sanayide oto elektrikçi olan eşinin de desteği ile kendi dükkanını açmaya karar verdi.

2Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

İlk 2 yıl sadece lastik satışı yapan Cankıran, piyasadaki rekabetin artması ile kolları sıvayarak tamir işine de girdi. 2013'te sökme takma makinesi, tamir ekipmanları, kriko ve balans ekipmanları alan Cankıran, 2016'ya kadar tek başına işletmesini ayakta tuttu.

3Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

2016 yılında göğüs kanserine yakalanan Cankıran, bu nedenle işletmesine yardımcı eleman alarak yoluna devam etti. Bir yandan kemoterapi tedavisi gören Cankıran, işinin motivasyonu ile 2 yıllık tedaviyle kanseri yendi. Halen işinin başında lastik söküp takan Cankıran, hemcinslerine örnek oluyor.

4İLK BULDUĞUM İŞ BUYDU

'İLK BULDUĞUM İŞ BUYDU'

Lastik işinin, aklında olan bir iş olmadığını, mecburiyetten başladığını belirten Cankıran, "1992'de girdim sektöre, o dönem işe ihtiyacım vardı. İlk bulduğum iş de lastik dükkanındaydı.

5Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

Bir yerde çalışıyorsam, ekmek yediğiniz yere randıman vermem gerektiğine inanan insanlardanım. O yüzden de işe herhalde biraz fazla sarıldım ki 1992'den 1994 yılına kadar satış olarak çıktım.

6Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

Daha sonra 1994 yılında evlendim. 1992'den 2010 yılına kadar Edirne'de farklı lastik sektörlerinde çalıştım. 2010 yılında gene mecburiyetten dolayı çalıştığım iş yeri dükkanını satışa çıkarttı, haliyle biz de işsiz kaldık.

7Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

O saatten sonra başka bir meslek yapamayacağım için kendi dükkanımı açtım ve maceram öyle başladı. Sadece lastik satışı olarak açtım dükkanımı, montajı ve tamiri diğer arkadaşlara yönlendirdim. Ama baktım ki 2012'de bütün lastik tamircileri aynı zamanda sıfır lastik de satıyor. Dedim o zaman bu böyle olmaz, şartları eşitlemem lazım. 'Rekabetse doğru bir rekabet olsun, şartlar eşit olsun' dedim. Kendi servisimi kurdum. Sökme takma makinesi aldım, tamir ekipmanları aldım, krikolarımı, balans ekipmanlarımı aldım" dedi.

8BAŞARI KİMSEYE GÜMÜŞ TEPSİDE SUNULMUYOR

'BAŞARI KİMSEYE GÜMÜŞ TEPSİDE SUNULMUYOR'

Cankıran, 2010 yılında dükkanını eksi sermayeyle açtığını anlatarak, "2010 yılında aslında dükkanımı açarken sıfır sermaye değil eksi 45 sermayeyle açtım. Borcum vardı, çalışmam gerekiyordu ama çalışabileceğim bir iş yoktu. Kendi bildiğim işi yapmalıydım. Toptancılarımın bana olan inancıyla eksi sermayeyle dükkan açtım. Çok büyük bir risk aldım ama hayat öyle bir şey. Başarı kimseye gümüş tepside sunulmuyor, siz çabalarsanız geliyor. O şekilde devam ettim" diye konuştu.

9İŞİM AYKATA KALMAM İÇİN BANA GÜÇ VERDİ

'İŞİM AYKATA KALMAM İÇİN BANA GÜÇ VERDİ'

Cankıran, 2016 yılında kansere yakalanana kadar dükkanında tek başına tamir yaptığını belirterek, "2016 yılında bir hastalık geçirdim, göğüs kanserine yakalandım ama çok şükür ki işim vardı, beni ayakta tuttu. Çünkü çalışmam için bir sebep vardı, ayakta kalmam için bana güç verdi.

10Edirneli lastik ustası kadın kanseri yendi işinin başına döndü

O kemoterapi süreçlerinde işe devam ettim. Bir ameliyat geçirdiğim için sol kolumdaki lenfler de rahatsızlık ilerlemesin diye alındı. Haliyle ağır kaldırmam yasaklandı. Ondan sonra eleman çalıştırmaya başladım. Bir iki eleman çalıştı, çıraklık eğitimine yazdırdım. Daha sonra oğlum yanıma geldi, şu an oğlumla birlikte hala devam ediyoruz" dedi.