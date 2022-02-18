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MagazinEce Seçkin'in son paylaşımına beğeni yağdı
HaberlerMagazin Haberleri Ece Seçkin'in son paylaşımına beğeni yağdı
• 18 Şubat 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:

Ece Seçkin'in son paylaşımına beğeni yağdı

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran Ece Seçkin, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Instagram sayfasından sık sık iddialı paylaşımlarla gündeme gelen Ece Seçkin, o pozlarına bir yenisini daha ekledi.

• 18 Şubat 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
1Ece Seçkinin son paylaşımına beğeni yağdı
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Geçtiğimiz eylül ayında hayatını birleştirdiği pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin, sosyal medya sayfasını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

2Ece Seçkinin son paylaşımına beğeni yağdı

Daha önce de koronavirüse yakalanan şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

3Ece Seçkinin son paylaşımına beğeni yağdı

Ece Seçkin’in bu mesajı sonrası takipçileri destek mesajı gönderdi. Şimdi ise gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ece Seçkin Instagram sayfasından paylaştığı karelerle gündemde.

4Ece Seçkinin son paylaşımına beğeni yağdı

Ece Seçkin son olarak dekolteli siyah elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Ece Seçkin’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

5Ece Seçkinin son paylaşımına beğeni yağdı

Öte yandan Ece Seçkin düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

6Ece Seçkinin son paylaşımına beğeni yağdı

İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...

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Ece Seçkin'in son paylaşımına beğeni yağdı

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