• 18 Şubat 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
Ece Seçkin'in son paylaşımına beğeni yağdı
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran Ece Seçkin, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Instagram sayfasından sık sık iddialı paylaşımlarla gündeme gelen Ece Seçkin, o pozlarına bir yenisini daha ekledi.
• 18 Şubat 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz eylül ayında hayatını birleştirdiği pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin, sosyal medya sayfasını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
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