Ece Erken'in acısı dinmiyor! Eşiyle ilgili yeni paylaşım...
Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Yaklaşık üç hafta önce eşini kaybeden Ece Erken, zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, son olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.
Sunucu Ece Erken ile uzun süredir birlikte olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
"ÖLDÜM DER DURUR YİNE YAŞARSIN"
Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.
Erken'in paylaşımında; "Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya; öldüm der durur yine de yaşarsın…" ifadeleri yer aldı.