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MagazinEce Erken'in acısı dinmiyor! Eşiyle ilgili yeni paylaşım...
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken'in acısı dinmiyor! Eşiyle ilgili yeni paylaşım...
• 14 Şubat 2022 - 08:59 • Son Güncelleme:

Ece Erken'in acısı dinmiyor! Eşiyle ilgili yeni paylaşım...

Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Yaklaşık üç hafta önce eşini kaybeden Ece Erken, zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, son olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.

• 14 Şubat 2022 - 08:59 • Son Güncelleme:
1Ece Erkenin acısı dinmiyor Eşiyle ilgili yeni paylaşım...
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Sunucu Ece Erken ile uzun süredir birlikte olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.

2Ece Erkenin acısı dinmiyor Eşiyle ilgili yeni paylaşım...

Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

3EŞİNİ KAYBETTİ

EŞİNİ KAYBETTİ

Ancak yaklaşık üç hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

4ÖLDÜM DER DURUR YİNE YAŞARSIN

"ÖLDÜM DER DURUR YİNE YAŞARSIN"

Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.

5Ece Erkenin acısı dinmiyor Eşiyle ilgili yeni paylaşım...

Erken'in paylaşımında; "Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya; öldüm der durur yine de yaşarsın…" ifadeleri yer aldı.

6SON DANSLARINI YAYINLADI

SON DANSLARINI YAYINLADI

Öte yandan ünlü isim, birkaç gün önce de eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaşmıştı. Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, herhangi bir not yazmamıştı.

7CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN

"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"

Daha önce de eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken, paylaşımına; "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düşmüştü.

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