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MagazinEbru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı!
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı!
• 10 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:

Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı!

Bir süre önce boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş iddiaların aksine çocuk düşünmeye başladı. Hamilelik için tedavi gören Ebru Şallı hakkındaki iddia gündem oldu. İddiaya göre Şallı'nın tedavi gördüğü hastanede iç çamaşırları kaybolunca eşi Uğur Akkuş hastaneyi bastı. Bu iddialar gündem olunca ünlü model Ebru Şallı Instagram hesabından hemen bir paylaşım yaptı.

• 10 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
1Ebru Şallının iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı
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Uğur Akkuş ile boşanacağı iddia edilen Ebru Şallı bu iddiaları yalanlayan bir adım attı. İddiaya göre bir süre önce oğlunu kaybeden Şallı tüp bebek tedavisi için hastane gitti. Ancak hasta süreciyle ilgili ilginç iddialar gündeme geldi.

2Ebru Şallının iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı

Takvim'in haberine göre; doktorlarla görüşen 45 yaşındaki eski manken, aldığı "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinmişti. Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu. Tüp bebek tedavisine başlayan Şallı'ya ilk transfer yapıldı.

3ŞALLININ İÇ ÇAMAŞIRLARI KAYBOLDU

ŞALLI'NIN İÇ ÇAMAŞIRLARI KAYBOLDU

Şallı'nın işlem sırasında iç çamaşırları kayboldu. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş, hastaneyi ayağa kaldırdı. Hatta iş insanının kamera kayıtlarının incelenmesini istediği de konuşulanlar arasında.

4EBRU ŞALLIDAN YANIT

EBRU ŞALLI'DAN YANIT

Ebru Şallı bu iddiaların gündem olmasının ardından bir paylaşım yaparak "La Fontaine'den masallar var yine bugün tek bir gazete ama pek bir sever beni çok sevişiriz" yazdı.

5Ebru Şallının iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı

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