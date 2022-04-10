• 10 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı!
Bir süre önce boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş iddiaların aksine çocuk düşünmeye başladı. Hamilelik için tedavi gören Ebru Şallı hakkındaki iddia gündem oldu. İddiaya göre Şallı'nın tedavi gördüğü hastanede iç çamaşırları kaybolunca eşi Uğur Akkuş hastaneyi bastı. Bu iddialar gündem olunca ünlü model Ebru Şallı Instagram hesabından hemen bir paylaşım yaptı.
• 10 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
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Uğur Akkuş ile boşanacağı iddia edilen Ebru Şallı bu iddiaları yalanlayan bir adım attı. İddiaya göre bir süre önce oğlunu kaybeden Şallı tüp bebek tedavisi için hastane gitti. Ancak hasta süreciyle ilgili ilginç iddialar gündeme geldi.
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