e-YDS 2026/10 BAŞVURULARINDA SON GÜN! ÖSYM başvuru ekranı, sınav tarihi ve ücret

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e-YDS başvurularını diğer birçok merkezi sınav başvurusundan ayıran önemli özelliklerden biri kontenjan sistemi.



Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil ediliyor.



Sınav merkezlerindeki kontenjanın dolması halinde sistem yeni sınav ücreti ödemelerini engelliyor. Böylece ilgili merkezdeki kapasitenin tamamlanmasının ardından yeni bir adayın başvuru sürecine devam etmesine izin verilmiyor.



Bu nedenle "Son başvuru tarihi 17 Eylül, akşam başvururum" düşüncesi adaylar açısından risk oluşturabilir. Son başvuru tarihi devam ediyor olsa dahi kontenjanın daha önce dolması mümkün.