e-YDS 2026/10 BAŞVURULARINDA SON GÜN! ÖSYM başvuru ekranı, sınav tarihi ve ücret
e-YDS 2026/10 başvuruları ne zaman bitiyor, bugün son gün mü? e-YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte ve hangi illerde gerçekleştirilecek? İngilizce alanında düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı için başvuru sürecinde sona gelindi. ÖSYM takvimine göre 9 Eylül'de başlayan e-YDS 2026/10 başvuruları 17 Eylül 2026'da tamamlanacak. Sınav ise 26 Eylül Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da yapılacak. Adaylar sınırlı kontenjan nedeniyle başvuru ve ödeme işlemlerini yakından takip ediyor. Peki e-YDS 2026/10 sınav ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır, kontenjan kaç kişi, sınav günü saat kaça kadar binaya giriş yapılabilir? İşte e-YDS 2026/10 başvuruları hakkında merak edilenler...
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e-YDS 2026/10 İngilizce sınavına katılmak isteyen adaylar için kritik gün geldi. e-YDS başvuruları bitti mi, e-YDS 2026/10 son başvuru tarihi ne zaman, e-YDS sınav ücreti ne kadar, e-YDS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl tamamlanacak? soruları 17 Eylül Perşembe günü yoğun şekilde araştırılıyor.ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre e-YDS 2026/10 İngilizce için başvurular 9 Eylül'de başladı. Adayların başvurularını tamamlayabilecekleri son tarih ise 17 Eylül 2026 olarak belirlendi.
e-YDS 2026/10 sınavı 26 Eylül 2026 Cumartesi günü elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.
Başvurularda adayların yalnızca son tarihe değil kontenjan durumuna da dikkat etmesi gerekiyor. Elektronik sınav merkezlerindeki kapasite sınırlı olduğu için adaylar sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil ediliyor. Kontenjan dolduğunda ise yeni ücret ödemesi yapılamıyor.
e-YDS 2026/10 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
e-YDS 2026/10 başvurularında son güne girildi.
e-YDS 2026/10 İngilizce başvuruları 17 Eylül 2026 Perşembe günü sona erecek. Başvuru süreci 9 Eylül'de başlamıştı.
Henüz başvurusunu tamamlamayan adayların özellikle kontenjan uygulamasını göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü e-YDS, klasik sınavlardan farklı olarak özel elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor ve her şehir için belirli sayıda aday kabul ediliyor.
Kontenjanın dolması durumunda başvuru takvimindeki son tarih beklenmeden ücret ödeme işlemi sona erebiliyor.
e-YDS 2026/10 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-YDS 2026/10 başvurusu nasıl yapılır? e-YDS başvuru ekranı nerede? soruları son başvuru gününde adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.
e-YDS başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin elektronik sistemleri üzerinden gerçekleştiriliyor.
Adayların ödeme işleminden sonra başvurularının sisteme doğru şekilde yansıyıp yansımadığını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.
Sınav ücretinin ödenmesi tek başına işlemlerin eksiksiz şekilde tamamlandığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle adayların ödeme sonrasında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden e-YDS aday bilgilerini kontrol etmesi, ödemenin ilgili sınav için kayıtlara geçtiğini doğrulaması gerekiyor.
e-YDS 2026/10 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru yapacak adayların merak ettiği konuların başında "e-YDS 2026/10 ücreti ne kadar?" sorusu geliyor.
e-YDS 2026/10 için sınav ücreti 2 bin 150 TL olarak uygulanıyor.
Ücret işleminin özellikle bu sınavda ayrı bir önemi bulunuyor. Adaylar ödeme sırasına göre sınav kontenjanına dahil ediliyor.
Belirlenen kontenjan tamamen dolduğunda sistem yeni adayların sınav ücreti yatırmasına izin vermiyor. Bu nedenle son gün başvuru gerçekleştirecek adayların işlemlerini geciktirmemesi önem taşıyor.
e-YDS 2026/10 SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2026/10 sınav tarihi 26 Eylül 2026 Cumartesi olarak belirlendi.
İngilizce alanında gerçekleştirilecek sınav elektronik ortamda uygulanacak.
Sınavın gerçekleştirileceği iller şöyle:
Ankara
İstanbul
İzmir
Adana
Adayların sınav günü giriş saatine de dikkat etmesi gerekiyor. Saat 13.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların ulaşım süresini ve sınav binasına girişte uygulanabilecek işlemleri hesaba katarak erkenden sınav merkezinde bulunması önem taşıyor.
e-YDS 2026/10 KONTENJANI KAÇ KİŞİ?
e-YDS 2026/10 için sınava alınabilecek aday sayısı elektronik sınav merkezlerinin kapasiteleri doğrultusunda belirlendi.
Şehirlere göre kontenjanlar şöyle:
Ankara: 4 bin 430 kişi
İstanbul: 455 kişi
Adana: 316 kişi
İzmir: 120 kişi
Böylece e-YDS 2026/10 için dört şehirde toplam 5 bin 321 kişilik kontenjan bulunuyor.
Kontenjan dağılımında Ankara açık ara ilk sırada yer alıyor. İstanbul için 455, Adana için 316, İzmir için ise yalnızca 120 kişilik kapasite bulunması dikkat çekiyor.
e-YDS KONTENJANI DOLARSA NE OLUR?
e-YDS başvurularını diğer birçok merkezi sınav başvurusundan ayıran önemli özelliklerden biri kontenjan sistemi.
Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil ediliyor.
Sınav merkezlerindeki kontenjanın dolması halinde sistem yeni sınav ücreti ödemelerini engelliyor. Böylece ilgili merkezdeki kapasitenin tamamlanmasının ardından yeni bir adayın başvuru sürecine devam etmesine izin verilmiyor.
Bu nedenle "Son başvuru tarihi 17 Eylül, akşam başvururum" düşüncesi adaylar açısından risk oluşturabilir. Son başvuru tarihi devam ediyor olsa dahi kontenjanın daha önce dolması mümkün.
e-YDS 2026/10 HANGİ DİLDE YAPILACAK?
e-YDS 2026/10 oturumu İngilizce alanında gerçekleştirilecek.
ÖSYM yıl içerisinde İngilizcenin yanı sıra farklı yabancı diller için de elektronik YDS oturumları düzenliyor. 26 Eylül tarihinde uygulanacak e-YDS 2026/10 ise İngilizce sınavı olacak.
SINAV ÜCRETİNİ YATIRMAK YETERLİ Mİ?
Adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri de ödeme sonrasındaki kontrol işlemi.
Sadece sınav ücretini yatırmak yeterli değil.
Adayların ödeme işleminin ardından Aday İşlemleri Sistemi'ndeki bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Sınav ücretinin e-YDS 2026/10 kapsamında kayıtlara geçtiğinin doğrulanması ve aday bilgilerinin doğru olduğunun kontrol edilmesi önem taşıyor.
Özellikle başvurunun son gününde işlem gerçekleştiren adayların başvuruyu tamamladıktan sonra kayıt durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.