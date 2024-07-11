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Gündem E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin! Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı
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E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin! Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

E-Devlet ve banka şifreleriyle ilgili dikkat çeken bir uyarı yapıldı. DarkWeb’de, 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti, RockYou2024 adı ile, eski verilere yenisi eklenerek, indirmesi kolay olsun diye de düz bir metin halinde yeniden yayınladı. Peki ne yapacağız? Kendimizi siber saldırılar ve dolandırıcılardan nasıl koruyacağız? İşte dikkat edilmesi gereken detaylar...

• 11 Temmuz 2024 - 08:07 • Son Güncelleme:
• 11 Temmuz 2024 - 08:07 • Son Güncelleme:
1 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

DarkWeb’de, 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti, RockYou2024 adı ile, eski verilere yenisi eklenerek, indirmesi kolay olsun diye de düz bir metin halinde yeniden yayınladı.

2 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş internette kullanılan şifrelerle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Soybaş'ın ilgili yazısı şu şekilde:

3 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

Bir benzerini 3 yıl önce, 2021’de yaşamış ve adresimizden, annemizin kızlık soyadına kadar kişisel bilgilerimiz ve banka, e-posta, e-ticaret gibi tüm şifrelerimiz hacker’lar tarafından ortalığa saçılmıştı.

4 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

Teknoloji şüphesiz hızla gelişiyor ama aynı oranda siber hırsızlık ve korsanlık da... 3 gün önce dünya çapında iyi bilinen hacker sitelerinden biri olan DarkWeb’de, 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti, RockYou2024 adı ile, eski verilere yenisi eklenerek, indirmesi kolay olsun diye de düz bir metin halinde yeniden yayınladı.

5 TANIDIĞINIZDAN GELSE DAHİ HİÇBİR LİNKİ TIKLAMAYIN, BİLGİLERİNİZİ VERMEYİN

TANIDIĞINIZDAN GELSE DAHİ HİÇBİR LİNKİ TIKLAMAYIN, BİLGİLERİNİZİ VERMEYİN

3 gün önce dünya basınına da yansıyan bu haberi ilk okuduğumda pek de önemsemedim. Ama sonra bir arkadaşımın Telegram gruplarında her türlü bilginin isteyene ücret karşılığı satıldığını söylemesi ve hatta şase numarasından plaka araması yaptığı ve kendisine ait tüm kişisel bilgilere de kolaylıkla eriştiğini görünce, “Bir dakika” dedim.

6 DOLANDIRICILARA İNANMAYIN

DOLANDIRICILARA İNANMAYIN

Düşünsenize! Kendini bankadan arayan ve müşteri temsilcisi olarak tanıtan bir siber dolandırıcı, elinde bulunan kişisel bilgileriniz ile zaten güveninizi kolaylıkla kazanacakken şimdi ortaya saçılan yeni şifreler/ veriler sayesinde, “Şifrenizin ilk 2 hanesi şu” gibi asla tahmin edileceğini düşünmediğiniz yeni bilgilerle o güveni ikiye katlayacak. Hal böyleyken dolandırılmamak neredeyse imkânsız hale gelecek. Korkunç!

7 PEKİ NASIL KORUNABİLİRİZ

PEKİ NASIL KORUNABİLİRİZ

Peki ne yapmalı? Veri güvenliğimizi nasıl sağlayabiliriz? Demircan 3 maddede şöyle yanıt veriyor:

8 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

1. “A, acaba ben de hacklendim” diye kesinlikle hiçbir siteye girmeyin, adınızı aratmayın: Bunu çok yaşıyoruz. Merak iyidir ama bazen de kötüdür. “Acaba o veri tabanı içinde ben de var mıyım?” merakı olmadık başka dosyaları tıklama, hacklenme ihtimalini arttırıyor.

9 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

Tıklanan dosyanın gerçek “Rockyou2024” gibi görünmesi ancak içinde telefon, tablet ya da bilgisayarın kontrolünün korsanlara geçmesini sağlayacak zararlı yazılımlar olması çok yüksek olasılık.

10 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

2. Hiçbir kurum sizin şifrenizi BİLEMEZ ya da GÖREMEZ: İkinci uyarım telefon dolandırıcılığı ile alakalı. Hiçbir kurum şifrelerinizi göremez ve telefon işlemlerinde “şifrenizin belirli bir kısmı şudur” demez, diyemez.

11 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

Bu şekilde bir telefon görüşmesi yaparsanız, inanmayın! Telefonu hemen kapatın ve ilgili kurum ya da bildirilmesi gereken yerlere durumu bildirin.

12 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

3. Şifrelerinizi değiştirin ve iki faktörlü korumayı açın: Acilen tüm şifrelerinizi, tahmin edilmesi zor- içinde karakter ve rakam olacak şekilde, yenisi ile değiştirin. Banka, sosyal medya ya da e-posta şifreleriniz birbirinden farklı olsun. Zira, bir şifre ele geçirilirse diğer platformlarda da o şifreler denenecektir.

13 E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı

Tanıdığınızdan gelse dahi hiçbir linki tıklamayın! Ayrıca 3-6 ayda bir şifrelerinizi yenisi ile değiştirin. Bir de iki faktörlü doğrulamayı açmayı unutmayın! Erişmek istediğiniz platforma, kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra cep telefonunuza gelen bir mesaj ya da mobil uygulamadan alınan bir şifre ile erişmek daha korumalı bir seçenek.