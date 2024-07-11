E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin! Tarihin en büyük veri sızıntısı uyarısı
E-Devlet ve banka şifreleriyle ilgili dikkat çeken bir uyarı yapıldı. DarkWeb’de, 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti, RockYou2024 adı ile, eski verilere yenisi eklenerek, indirmesi kolay olsun diye de düz bir metin halinde yeniden yayınladı. Peki ne yapacağız? Kendimizi siber saldırılar ve dolandırıcılardan nasıl koruyacağız? İşte dikkat edilmesi gereken detaylar...
• 11 Temmuz 2024 - 08:07 • Son Güncelleme:
• 11 Temmuz 2024 - 08:07 • Son Güncelleme: