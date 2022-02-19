Dünyayı şok eden açıklamalar geldi! ABD Başkanı Biden'dan 'nükleer saldırı' sözleri...

PUTİN'İN NÜKLEER TATBİKATLARA KATILMASI

"Sanıyorum ki kendisi imkanını aklının ucundan bile geçirmiyordur ama bence şu an odaklandığı şey dünyayı ikna etmek. Kendisinin Avrupa'daki dinamiklerini değiştirebileceğini kanıtlamak istiyor ama bu yapabileceği bir şey değil." dedi.