Dünyayı şok eden açıklamalar geldi! ABD Başkanı Biden'dan 'nükleer saldırı' sözleri...
Ukray ile Rusya arasında tansiyon artarken ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik açıklamalar geldi. Rusya'nın saldırı kararı aldığına dair istihbarat bilgileri olduğunu belirten Biden, "Putin'in işgal etmeye karar verdiğine inanıyorum" ifadelerini kullanan Biden, 'Zelenskiy ülkeyi terk edecek mi? sorusuna ise "Bu onun kararı. Defalarca konuştuk. Diplomatik bir çözüm arayışında. Belki bu akıllıca bir şey olabilir ama onun kararı" şeklinde cevap verdi. Kritik bölge Donbass'da gerilim yükselirken patlama sesleri peş peşe geldi...
"ATEŞKESİ DEFALARCA İHLAL ETTİLER"
Biden "ABD'nin şu anda ne düşündüğünü anlatmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya neler olacağına dair fikirlerimi paylaşacağım. İki telefon görüşmesinden de çıkan mesaj birlik ve dirayet oldu. Son birkaç günde bize gelen bilgilere göre ateşkesin defalarca ihlal edildiğini gördük. Dün Ukrayna'da bir anaokulu saldırıya uğradı. Daha fazla dezenformasyon kampanyalarının yürütüldüğünü görüyoruz." dedi.
"Donbass'tan soykırım olduğunu söylüyorlar, yalan iddialar ortaya atıyorlar. Tüm bunlar Rusya'nın hep daha önce gördüğümüz oyunları. Burada yanlış bir hak çıkartarak, Ukrayna'ya karşı harekete geçmeye çalışıyorlar."
"UKRAYNA'NIN ETRAFINI ÇEVİRDİLER"
"Ukrayna güçleri Rusların provokasyonuna gelmemek için uğraşıyor ancak Rus askerleri Ukrayna'nın çevresini sarmış durumda şu an."
"KİEV'İ HEDEF ALACAKLAR"
"Önümüzdeki günlerde Rus askerlerinin Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. İnanıyoruz ki başkent Kiev'i hedef alacaklar. Rusya bu planını takip etmeyi sürdürürse o zaman onlar sorumlu olacak, yıkıcı ve gereksiz bir tercih savaşına yol açacaklar."
UKRAYNA'YA DESTEK SÖZÜ
"Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama Ukrayna halkına desteği sürdüreceğiz."
"AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"
"ABD ve müttefikleri ve ortaklarımız Ukrayna'yı destekleyecek. Rusya'nın hesap verdiğinden emin olacağız. Ağır yaptırımlar uygulamaya kararlıyız. Henüz gerilimi azaltmak için çok geç değil, Rusya diplomasi yolunu tercih edebilir hâlâ."
ZELENSKİY UKRAYNA'DAN AYRILMALI MI?
"Bu onun kararı. Defalarca konuştuk. Diplomatik bir çözüm arayışında. Belki bu akıllıca bir şey olabilir ama onun kararı."
PUTİN SALDIRI KARARI ALDI MI?
"Şu an için kararı aldığını düşünüyorum, buna inanıyoruz. Saldırı kararı aldığına dair istihbarat bilgimiz var. Putin'in işgal etmeye karar verdiğine inanıyorum."
PUTİN'İN NÜKLEER TATBİKATLARA KATILMASI
"Sanıyorum ki kendisi imkanını aklının ucundan bile geçirmiyordur ama bence şu an odaklandığı şey dünyayı ikna etmek. Kendisinin Avrupa'daki dinamiklerini değiştirebileceğini kanıtlamak istiyor ama bu yapabileceği bir şey değil." dedi.
Psaki: "Diplomasi kapısı açık kalmaya devam edecek"
Beyaz Saray temsilcisi Jen Psaki yaptığı açıklamada, "Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmak üzere konumlandığına inanıyoruz. Ancak aynı zamanda diplomasinin kapısı açık ve açık kalmaya devam edecek." dedi. Psaki, "Rusya'nın olup bitenler hakkında yanlış bilgi yayacağı veya bahaneler bulacağı uzun zamandır tahmin ettiğimiz bir şeydi." diye ekledi.
Psaki, herhangi bir işgal gerçekleşmezse, Çarşamba günü ABD Başkanı Biden'ın Rus mevkidaşı ile görüşerek diplomatik tartışmaya devam edeceğini söyledi.
ŞİDDETLİ PATLAMA
Sputnik muhabiri, Lugansk'ta şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini aktardı
GERİLİM YÜKSELİYOR
Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı milislerin kontrol altında tuttuğu kentlerde gerilim yükselirken akşam saatlerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov’a ait araca bombalı saldırı düzenlendi.
Bölgede yaşanan gerilim üzerine açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, "Donetsk’e bir saldırı gerçekleştirmedik, olay Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon" dedi.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde savaş çıkacağına yönelik başlayan kriz akşam saatlerinde bombalı saldırıya neden oldu. Kendi bağımsızlıklarını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in Kiev tarafından Donbass’a yönelik geniş bir saldırı başlatılacağını ve halkın Rusya topraklarına gitmesi yönünde çağrı yapmasının ardından Donetsk kentinin merkezinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendi.
Bombalı saldırı düzenlenen aracın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov’a ait olduğu açıklandı. Patlamada ölü veya yaralananların olup olmadığı konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı. Patlama sonrası aracın tamamen yandığı görülürken Donetsk’in Acil Durumlar Bakanlığı birimleri tarafından sivil halka sokağa çıkmamaları ve sakin kalmaları yönünde duyurular yaptığı öğrenildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny ise Donbass Bölgesi’nde yaşanan gerilimden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, Donetsk’e bir saldırı gerçekleştirmediklerini, olayın Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu savundu.