Dünyaya böyle duyurdular! Ölümcül istihbarat... Ortalık karıştı, ABD ve Rusya...

HABER TEPKİ ÇEKTİ

Ancak yine de NYT’nin haberi ABD yönetiminin tepkisini çekti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Ukrayna’ya kendisini savunması için istihbarat sağladıklarını, bu bilginin özellikle “Rus generallerin öldürülmesi amacıyla verilmediğini” söyledi. Watson, ABD’nin Rus generallerin öldürmesine yardım ettiği iddiasını “sorumsuzluk” olarak niteledi. Öte yandan gazeteye konuşan ABD’li yetkililer ise “en üst düzey” Rus yetkililer hakkında bilgi paylaşmadıklarını, ancak diğer generallerin ölümünde sağladıkları istihbaratın kritik olduğunu kabul ettiler. Geçen salı günü Senato’daki bir oturumda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de “ABD’den Ukrayna’ya çok ciddi miktarda istihbarat akışı var... Boruları açtık” ifadelerini kullanmıştı.