Dünyaya böyle duyurdular! Ölümcül istihbarat... Ortalık karıştı, ABD ve Rusya...
Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken ABD'den gelen iddia ortalığı karıştırdı. Ukrayna’nın saldırılarında en az 12 üst düzey Rus askerin öldüğü belirtilirken New York Times gazetesi bunda ABD tarafından sağlanan anlık istihbaratın önemli rol oynadığını yazdı. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi ‘sorumsuzluk’ diyerek gazetenin iddiasına tepki gösterdi.
Ukrayna topraklarında Rus işgali devam ediyor. Savaş bölgesinden kritik gelişmeler yaşanırken cephe hattından son dakika haberleri geliyor...
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna savaşında Rus generallerin ölümüne yol açan istihbaratı ABD’nin verdiğini öne sürdü. Ukrayna, işgalin başından beri yaklaşık 12 Rus generalini öldürdüklerini iddia etti. Bunlardan 9’unun isimleri açıklandı. İsimleri gizli kalmak kaydıyla gazeteye konuşan üst düzey Amerikalı yetkililere göre, bu “başarının” arkasında ABD istihbaratı var.
MOBİL KARARGÂHLARA TAKİP
Washington, işgalin başından beri Kiev ile gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı yapıyor. Ukrayna ordusu özellikle, Rusların sık sık yer değiştiren mobil karargâhlarının izlenmesinde Amerikan istihbaratına güveniyor. Ayrıca Rus generallerin iletişimlerinin izlenmesi de Washington sayesinde mümkün oluyor.
ABD ARTIK DAHA CESUR
ABD tarafı, Rusya’yı kışkırtacağı ve savaşa Washington’un doğrudan müdahalesi olarak görüleceği endişesiyle başlangıçta istihbarat dahil askeri yardımı gizli tutmaya çalışıyordu. Ancak Rus ordusunun başarısızlığa uğrayarak Kiev çevresinden çekilmeye başlamasıyla bu tutum değişti. Başlangıçta Ukrayna’ya sadece savunma amaçlı silah sağlayan ABD, şimdi ağır toplar, helikopterler ve saldırı dronları verdiğini açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, “Rus ordusunun benzer bir eyleme kalkışamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz” şeklindeki sözleri Washington’un değişen tavrını özetler nitelikte.
HABER TEPKİ ÇEKTİ
Ancak yine de NYT’nin haberi ABD yönetiminin tepkisini çekti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Ukrayna’ya kendisini savunması için istihbarat sağladıklarını, bu bilginin özellikle “Rus generallerin öldürülmesi amacıyla verilmediğini” söyledi. Watson, ABD’nin Rus generallerin öldürmesine yardım ettiği iddiasını “sorumsuzluk” olarak niteledi. Öte yandan gazeteye konuşan ABD’li yetkililer ise “en üst düzey” Rus yetkililer hakkında bilgi paylaşmadıklarını, ancak diğer generallerin ölümünde sağladıkları istihbaratın kritik olduğunu kabul ettiler. Geçen salı günü Senato’daki bir oturumda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de “ABD’den Ukrayna’ya çok ciddi miktarda istihbarat akışı var... Boruları açtık” ifadelerini kullanmıştı.
RUSYA: OPERASYONU UZATIYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitry Peskov, NYT’nin haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve NATO’dan gelen istihbaratın ve Ukrayna’ya yollanan silahların, Rusya’nın operasyonu hızlıca tamamlamasını engellediğini öne sürdü.
ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden’ın Romanya ve Slovakya’yı ziyaret etmek üzere bu akşam yola çıkacağı ve ziyaretin 4 gün süreceği belirtildi. Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı tarafından yapılan açıklamada, First Lady’nin ilk durağının yarın ABD ve NATO askerlerin bulunduğu Romanya'daki Mihail Koglniceanu Hava Üssü olacağı ve cumartesi günü ise başkent Bükreş'te Romanya First Lady'si Carmen Iohannis ile bir araya geleceği aktarıldı.
First Lady’nin daha sonra Slovakya’ya geçerek Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile bir araya geleceği ifade edilen açıklamada, görüşmenin ardından First Lady’nin Slovakya’nın Kosice kentinde mülteci merkezini ve iki ayrı okulu ziyaret ederek, Anneler Günü’nde Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği belirtildi.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Almanya’ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Almanya Başbakanı Şansölye Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fiala, “Rus petrolüne ambargo uygulayacaksak, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin Çekya’da yeterli benzin ve motorine sahip olacağına dair bir garantimiz olması çok önemli” dedi.
Çekya Başbakanı Petr Fiala daha önce iki kez iptal ettiği Almanya ziyaretini gerçekleştirdi. Fiala ziyareti çerçevesinde önce Naziler tarafından Plötzensee Hapishanesi’nde idam edilen 701 Çekoslovak vatandaşının da bulunduğu Plötzensee Anıtını ziyaret etti ardından da Alman Dış Politika Derneği'ndeki (DGAP) programa katıldı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Bellevue Kalesi'ndeki konutunda ziyaret eden Fiala, daha sonra Almanya Başbakanı Şansölye Olaf Scholz ile bir çalışma yemeğinde buluştu. Fiala ve Scholz çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya, Ukrayna’ya gönderilen ağır silahların modernizasyonuna yardım edecek
Scholz yaptığı açıklamada, “Başkan Putin bu savaşa son vermeye çağırıyoruz. Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğiz. Bu destek silah tedarikini de içeriyor. Ayrıca Çekya, Rus yapımı silahları Ukrayna’nın kullanımına sunabilir. Çek ordusunun gücünü korumasına yardım edeceğiz. Savunma Bakanlarımız bu konu hakkında ayrıntı vermememizi istediler” dedi.
Fiala ise, “Gelecekteki anlaşma çok spesifik. Ağır silahların modernizasyonu ile ilgili olarak Almanya’nın desteğini içeriyor. Savunma gücümüzün modernizasyonu konusunda anlaştık. Ekiplerimiz işbirliği şeklini tartışmaya devam edecekler. Ukrayna’ya sağlanacak silahlar ve modernizasyonu konusunda da Almanya ve Çekya birlikte hareket edecekler. Daha fazla detay veremeyiz” ifadelerini kullandı.
“Petrol ambargosunda garantimiz olmalı”
Avrupa Birliği Komisyonu’nun Rusya’dan alınan petrolün ithalatını durdurma önerisi hakkında da konuşan Fiala, “Rus petrolüne ambargo uygulayacaksak, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin Çekya’da yeterli benzin ve motorine sahip olacağına dair bir garantimiz olması çok önemli. TAL boru hattının kapasitesinin güçlendirilmesi, Rus petrolüne olan bağımlılıktan kurtulmanın anahtarıdır, bizim ve Avrupa Birliği'nin isteği budur” dedi. Öte yandan Fiala mart ayında planladığı Almanya ziyaretini Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nisan ayına ertelemiş, nisan ayında ise Covid-19’a yakalanması nedeniyle Almanya ziyareti gerçekleştirememişti.
Kuşatma altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azvostol fabrikasına Rus ordusunun saldırıları devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu, Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınlarken, Birleşmiş Milletler (BM) fabrikada kaç sivilin kaldığının net olmadığını aktardı.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere verdiği demeçte, bölgeden bilgi toplamanın "son derece zorlu" olduğunu belirterek, "Tam bir rakam vermek bizim için çok zor. Elbette, ICRC (Uluslararası Kızıl Haç Komitesi) ile ortaklaşa çalışmaya, hem Ukrayna hem de Rusya'nın en üst seviyeleriyle Mariupol bölgesi ve Ukrayna'dan daha fazla insan çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Tahliyelerden sorumlu Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise dün yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Mariupol’den 344 kişinin tahliye edildiğini aktarmış, "Mariupol’de açılan insani koridor üzerinden 344 kişi tahliye edildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlı insanlar Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Vasilywvka şehirlerinden tahliye edildiler ve Zaporijya’ya getirildiler. Bu da küçük bir zaferdir. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komisyonu çalışanlarına, insani koridorda görev alanlara, şoförlere ve Acil Durumlar Servisi çalışanlarına teşekkürler. Mariupol insani operasyonu devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
"Mariupol’de 20 bin kişi öldürüldü"
Mariupol Belediyesi, Rus ordusunun saldırıları sonucu kentte 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerek, “İşgalciler şehrimizi yıktı, şehirde yaşayan 20 bin kişiyi öldürdü ve şimdi de tabelaları değiştiriyorlar. İnsanlar susuz, gıdasız ve sağlık ekipmanları yetersiz. Elektrik ve su şebekeleri de yok" ifadelerini kullandı.