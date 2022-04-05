Dünyanın konuştuğu acımasız kız kardeş! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un halefi Kim Yo Jong kimdir?

Yo Jong ile Jong Un arasındaki ilişki, baba Kim Jong İl ile kız kardeşi Kyong Hui arasındaki ilişkiyle kıyaslanıyor. Jong İl'in hayatta kalan tek anne-baba bir kardeşi olan Kyong Hui de ağabeyine özellikle ekonomik meselelerde danışmanlık yapıyordu. Annelerini henüz çok küçük yaşta doğumda kaybeden Jong İl ve Kyong Hui'nin bir diğer erkek kardeşleri de boğularak öldü. Kim Kyong Hui, ağabeyinin ölümünün ardından yeğeninin başa geçmesiyle siyasetten çekildi. Diğer yandan eşi Jang Song Thaek bir dönem Kim Jong Un'un sağ koluyken söylentilere göre, 2013 yılında görevden alınarak idam edildi. Kim Kyong Hui ise en son Ocak 2020'de Pyongyang'daki bir konserde yeğeni Kim Jong Un'un yanında görüntülendi.