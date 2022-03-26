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DünyaDünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu: Rusya, Çin, Ukrayna, ABD...
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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu: Rusya, Çin, Ukrayna, ABD...

Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Rusya, Ukrayna ordusu karşısında zor anlar yaşıyor. Kendisinden kat kat büyük ve güçlü olan Rus ordusuna kafa tutan Ukrayna ordusunun gücü dünyanın merak ettiği konulardan biri oldu.

• 26 Mart 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en güçlü orduları açıklandı Türkiye listeye damga vurdu: Rusya, Çin, Ukrayna, ABD...

Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Dünyaca ünlü askeri istatistik sitesi Global Fire Power dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri listesini yayımladı. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...

2ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

3SOMALİ

SOMALİ

4NAMİBYA

NAMİBYA

5PANAMA

PANAMA

6EL SALVADOR

EL SALVADOR

7LAOS

LAOS

8BOSNA HERSEK

BOSNA HERSEK

9KONGO CUMHURİYET

KONGO CUMHURİYET

10GABON

GABON

11MADAGASKAR

MADAGASKAR

12MALİ

MALİ

13FİLDİŞİ SAHİLİ

FİLDİŞİ SAHİLİ

14NİJER

NİJER

15NİKARAGUA

NİKARAGUA

16TACİKİSTAN

TACİKİSTAN

17SLOVENYA

SLOVENYA

18KIRGIZİSTAN

KIRGIZİSTAN

19ESTONYA

ESTONYA

20MOZAMBİK

MOZAMBİK

21HONDURAS

HONDURAS

22KAMERUN

KAMERUN

23PARAGUAY

PARAGUAY

24LETONYA

LETONYA

25GUATEMALA

GUATEMALA

26YENİ ZELANDA

YENİ ZELANDA

27GANA

GANA

28GÜNEY SUDAN

GÜNEY SUDAN

29NEPAL

NEPAL

30LİTVANYA

LİTVANYA

31TANZANYA

TANZANYA

32LÜBNAN

LÜBNAN

33ERMENİSTAN

ERMENİSTAN

34KATAR

KATAR

35UGANDA

UGANDA

36BAHREYN

BAHREYN

37ARNAVUTLUK

ARNAVUTLUK

38ÇAD

ÇAD

39KAMBOÇYA

KAMBOÇYA

40MOĞOLİSTAN

MOĞOLİSTAN

41TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN

42ZAMBİYA

ZAMBİYA

43SIRBİSTAN

SIRBİSTAN

44ZİMBABWE

ZİMBABWE

45BOLİVYA

BOLİVYA

46GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN

47KÜBA

KÜBA

48KUVEYT

KUVEYT

49UMMAN

UMMAN

50TUNUS

TUNUS

51KENYA

KENYA

52SLOVAKYA

SLOVAKYA

53DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

54LİBYA

LİBYA

55ÜRDÜN

ÜRDÜN

56EKVADOR

EKVADOR

57HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN

58BULGARİSTAN

BULGARİSTAN

59AFGANİSTAN

AFGANİSTAN

60BELÇİKA

BELÇİKA

61SİNGAPUR

SİNGAPUR

62PORTEKİZ

PORTEKİZ

63MACARİSTAN

MACARİSTAN

64YEMEN

YEMEN

65AZERBAYCAN

AZERBAYCAN

66IRAK

IRAK

67BAE

BAE

68AVUSTURYA

AVUSTURYA

69FAS

FAS

70FİNLANDİYA

FİNLANDİYA

71ANGOLA

ANGOLA

72KAZAKİSTAN

KAZAKİSTAN

73BANGLADEŞ

BANGLADEŞ

74FİLİPİNLER

FİLİPİNLER

75DANİMARKA

DANİMARKA

76BELARUS

BELARUS

77ÖZBEKİSTAN

ÖZBEKİSTAN

78ŞİLİ

ŞİLİ

79GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

80VENEZUELA

VENEZUELA

81NİJERYA

NİJERYA

82ROMANYA

ROMANYA

83ETİYOPYA

ETİYOPYA

84KOLOMBİYA

KOLOMBİYA

85PERU

PERU

86HOLLANDA

HOLLANDA

87NORVEÇ

NORVEÇ

88İSVİÇRE

İSVİÇRE

89ARJANTİN

ARJANTİN

90MALEZYA

MALEZYA

91ÇEKYA

ÇEKYA

92MEKSİKA

MEKSİKA

93UKRAYNA

UKRAYNA

94İSVEÇ

İSVEÇ

95YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

96İSPANYA

İSPANYA

97CEZAYİR

CEZAYİR

98KUZEY KORE

KUZEY KORE

99SUUDİ ARABİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

100AVUSTURALYA

AVUSTURALYA

101KANADA

KANADA

102İRAN

İRAN

103TAYLAND

TAYLAND

104TAYVAN

TAYVAN

105POLONYA

POLONYA

106VİETNAM

VİETNAM

107İSRAİL

İSRAİL

108ENDONEZYA

ENDONEZYA

109PAKİSTAN

PAKİSTAN

110ALMANYA

ALMANYA

111İTALYA

İTALYA

112TÜRKİYE

TÜRKİYE

113BREZİLYA

BREZİLYA

114MISIR

MISIR

115İNGİLTERE

İNGİLTERE

116FRANSA

FRANSA

117GÜNEY KORE

GÜNEY KORE

118JAPONYA

JAPONYA

119HİNDİSTAN

HİNDİSTAN

120ÇİN

ÇİN

121RUSYA

RUSYA

122ABD

ABD

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