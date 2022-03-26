Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu: Rusya, Çin, Ukrayna, ABD...
Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Rusya, Ukrayna ordusu karşısında zor anlar yaşıyor. Kendisinden kat kat büyük ve güçlü olan Rus ordusuna kafa tutan Ukrayna ordusunun gücü dünyanın merak ettiği konulardan biri oldu.
• 26 Mart 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
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Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Dünyaca ünlü askeri istatistik sitesi Global Fire Power dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri listesini yayımladı. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...
2
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
3
SOMALİ
4
NAMİBYA
5
PANAMA
6
EL SALVADOR
7
LAOS
8
BOSNA HERSEK
9
KONGO CUMHURİYET
10
GABON
11
MADAGASKAR
12
MALİ
13
FİLDİŞİ SAHİLİ
14
NİJER
15
NİKARAGUA
16
TACİKİSTAN
17
SLOVENYA
18
KIRGIZİSTAN
19
ESTONYA
20
MOZAMBİK
21
HONDURAS
22
KAMERUN
23
PARAGUAY
24
LETONYA
25
GUATEMALA
26
YENİ ZELANDA
27
GANA
28
GÜNEY SUDAN
29
NEPAL
30
LİTVANYA
31
TANZANYA
32
LÜBNAN
33
ERMENİSTAN
34
KATAR
35
UGANDA
36
BAHREYN
37
ARNAVUTLUK
38
ÇAD
39
KAMBOÇYA
40
MOĞOLİSTAN
41
TÜRKMENİSTAN
42
ZAMBİYA
43
SIRBİSTAN
44
ZİMBABWE
45
BOLİVYA
46
GÜRCİSTAN
47
KÜBA
48
KUVEYT
49
UMMAN
50
TUNUS
51
KENYA
52
SLOVAKYA
53
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
54
LİBYA
55
ÜRDÜN
56
EKVADOR
57
HIRVATİSTAN
58
BULGARİSTAN
59
AFGANİSTAN
60
BELÇİKA
61
SİNGAPUR
62
PORTEKİZ
63
MACARİSTAN
64
YEMEN
65
AZERBAYCAN
66
IRAK
67
BAE
68
AVUSTURYA
69
FAS
70
FİNLANDİYA
71
ANGOLA
72
KAZAKİSTAN
73
BANGLADEŞ
74
FİLİPİNLER
75
DANİMARKA
76
BELARUS
77
ÖZBEKİSTAN
78
ŞİLİ
79
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
80
VENEZUELA
81
NİJERYA
82
ROMANYA
83
ETİYOPYA
84
KOLOMBİYA
85
PERU
86
HOLLANDA
87
NORVEÇ
88
İSVİÇRE
89
ARJANTİN
90
MALEZYA
91
ÇEKYA
92
MEKSİKA
93
UKRAYNA
94
İSVEÇ
95
YUNANİSTAN
96
İSPANYA
97
CEZAYİR
98
KUZEY KORE
99
SUUDİ ARABİSTAN
100
AVUSTURALYA
101
KANADA
102
İRAN
103
TAYLAND
104
TAYVAN
105
POLONYA
106
VİETNAM
107
İSRAİL
108
ENDONEZYA
109
PAKİSTAN
110
ALMANYA
111
İTALYA
112
TÜRKİYE
113
BREZİLYA
114
MISIR
115
İNGİLTERE
116
FRANSA
117
GÜNEY KORE
118
JAPONYA
119
HİNDİSTAN
120
ÇİN
121
RUSYA
122