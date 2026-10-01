DÜNYA KAHVE GÜNÜ KAMPANYALARI 2026 | Bugün kahve nerede ücretsiz? Starbucks 1 Ekim kahve kampanyası var mı? Ücretsiz kahve veren işletmeler listesi

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McDonald's'ın Dünya Kahve Günü kampanyası 1 Ekim ile sınırlı değil. Kampanya 1-7 Ekim tarihleri arasında devam ediyor.



Restoranlarda 07.00 ile 17.00 saatleri arasında küçük boy sıcak filtre kahve ücretsiz sunuluyor. McCafé noktalarında ise Americano, Cappuccino, Latte ve Türk kahvesi seçenekleri kampanya kapsamında yer alıyor.



Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ilgili restoranın katılım koşullarını kontrol etmesinde fayda bulunuyor.