DÜNYA KAHVE GÜNÜ KAMPANYALARI 2026 | Bugün kahve nerede ücretsiz? Starbucks 1 Ekim kahve kampanyası var mı? Ücretsiz kahve veren işletmeler listesi
Kahve tutkunlarının beklediği gün geldi, ücretsiz kahve arayışı başladı. 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla birçok marka ve işletme kahve severlere özel kampanyalarını duyurdu. Ücretsiz kahveden 1 alana 1 bedava fırsatına, indirimli içeceklerden özel ikramlara kadar farklı seçenekler bulunuyor. Peki, bugün kahve nerede ücretsiz, Starbucks bedava kahve veriyor mu, McDonald's kahve kampanyası nedir? İşte 1 Ekim 2026 Dünya Kahve Günü kampanyaları ve ücretsiz kahve veren işletmeler listesi...
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Kahve severlerin yüzünü güldürecek 1 Ekim Dünya Kahve Günü geldi. Türkiye'nin farklı noktalarında faaliyet gösteren kahve zincirleri, restoranlar, pastaneler ve akaryakıt istasyonları bu özel güne yönelik fırsatlarla gündemde.
Günün başlamasıyla birlikte “Dünya Kahve Günü kampanyaları 2026”, “bugün kahve nerede ücretsiz?”, “1 Ekim bedava kahve veren yerler”, “Starbucks Dünya Kahve Günü kampanyası” ve “McDonald's ücretsiz kahve kampanyası” gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.
Kampanyaların şartları ise markadan markaya değişiyor. Bazı işletmeler doğrudan ücretsiz kahve ikram ederken, bazıları uygulama kullanımı, başka bir ürün satın alma veya bir kahve alımı karşılığında ikinci kahveyi hediye ediyor.
DÜNYA KAHVE GÜNÜ'NDE ÜCRETSİZ KAHVE VEREN İŞLETMELER HANGİLERİ?
1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında McDonald's, Coffy ve Mikel Coffee gibi markalarda ücretsiz kahve fırsatları öne çıkıyor. Starbucks ve Beltur tarafında ise belirli ürünlerde “1 alana 1 ücretsiz” kampanyaları dikkat çekiyor.
Kampanyaların tarih, saat, uygulama ve şube koşulları farklılık gösterebiliyor.
MCDONALD'S ÜCRETSİZ KAHVE KAMPANYASI
McDonald's'ın Dünya Kahve Günü kampanyası 1 Ekim ile sınırlı değil. Kampanya 1-7 Ekim tarihleri arasında devam ediyor.
Restoranlarda 07.00 ile 17.00 saatleri arasında küçük boy sıcak filtre kahve ücretsiz sunuluyor. McCafé noktalarında ise Americano, Cappuccino, Latte ve Türk kahvesi seçenekleri kampanya kapsamında yer alıyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ilgili restoranın katılım koşullarını kontrol etmesinde fayda bulunuyor.
STARBUCKS DÜNYA KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI VAR MI?
Starbucks da Dünya Kahve Günü'nde en fazla araştırılan markalardan biri oldu.
1 Ekim için duyurulan kampanya kapsamında 1 Aerocano satın alana ikinci Aerocano ücretsiz sunuluyor.
Dolayısıyla kampanya Starbucks'taki bütün kahvelerin ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Fırsat yalnızca belirlenen üründe “1 alana 1 ücretsiz” şeklinde uygulanıyor.
COFFY ÜCRETSİZ KAHVE KAMPANYASI
Coffy de ücretsiz kahve fırsatıyla Dünya Kahve Günü kampanyaları arasında yer alıyor.
Coffy uygulamasını indiren kullanıcılara kampanya kapsamında bir kahve ücretsiz olarak sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin uygulamadaki güncel kullanım koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
MIKEL COFFEE'DE FİLTRE KAHVE ÜCRETSİZ
Mikel Coffee'nin Dünya Kahve Günü kampanyası 1 Ekim'in yanı sıra 2 Ekim'i de kapsıyor.
Mobil uygulamada DKG26 kodunu kullanan müşterilere filtre kahve ücretsiz olarak sunuluyor. Kampanya 1-2 Ekim tarihlerinde geçerli.
BELTUR'DA 1 ALANA 1 BEDAVA KAHVE FIRSATI
Beltur'un Dünya Kahve Günü fırsatında seçili kahvelerde 1 alana 1 bedava kampanyası öne çıkıyor.
Espresso, filtre kahve, Americano, Latte, Mocha ve Cappuccino seçenekleri kampanyaya dahil ediliyor.
BORDO ARTISAN BAKERY'DE ÜCRETSİZ KAHVE
Bordo Artisan Bakery de 1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel ücretsiz kahve fırsatı sunan işletmeler arasında bulunuyor.
Kampanya kapsamında 1 Ekim günü 16.00-19.00 saatleri arasında filtre kahve, Americano ve Latte ücretsiz olarak ikram ediliyor.
ESPRESSOLAB DÜNYA KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI VAR MI?
Espressolab için Dünya Kahve Günü'ne özel kahvelerde yüzde 30 indirim kampanyası olduğu belirtiliyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen kahve severlerin mağazaya gitmeden önce güncel kampanya şartlarını ve uygulamanın geçerli olduğu noktaları kontrol etmesinde fayda bulunuyor.
TCHIBO KAHVE KAMPANYASI
Tchibo'da 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında paketli kahve alışverişlerinde ikinci üründe yüzde 75 indirim fırsatı bulunuyor.
Ayrıca Petrol Ofisi noktalarında ekim ayı boyunca bir Tchibo kahve alana bir Tchibo kahve hediye kampanyası uygulanıyor.
AYTEMİZ ON 7/24'DE KAHVELER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ
Aytemiz ON 7/24 noktalarında illy kahvelerde yüzde 50 indirim fırsatı bulunuyor.
Kampanya 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında geçerli.
1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ KAMPANYALARI 2026
1 Ekim itibarıyla öne çıkan kahve fırsatları şöyle:
McDonald's: 1-7 Ekim arasında ücretsiz kahve fırsatı.
Starbucks: 1 Aerocano alana ikinci Aerocano ücretsiz.
Coffy: Uygulama üzerinden ücretsiz kahve fırsatı.
Mikel Coffee: DKG26 koduyla ücretsiz filtre kahve.
Beltur: Seçili kahvelerde 1 alana 1 bedava.
Bordo Artisan Bakery: Belirli saatlerde filtre kahve, Americano ve Latte ücretsiz.
Espressolab: Kahvelerde yüzde 30 indirim fırsatı.
Aytemiz ON 7/24: illy kahvelerde yüzde 50 indirim.
Tchibo: Paketli kahvede ikinci üründe yüzde 75 indirim fırsatı.
Kampanyaların mağaza, şube, saat, stok, üyelik ve mobil uygulama şartları değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle kahve severlerin sipariş vermeden veya işletmeye gitmeden önce güncel kampanya koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor.