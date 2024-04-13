Döverek öldürdüğü arkadaşının cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı

Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldiler. Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti.