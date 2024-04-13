Döverek öldürdüğü arkadaşının cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı
Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Karanlık, Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.
Oğuzhan UYSAL, Muharrem ÇAM-Rojda ALTINTAŞ / İSTANBUL, (DHA)
• 13 Nisan 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
Oğuzhan UYSAL, Muharrem ÇAM-Rojda ALTINTAŞ / İSTANBUL, (DHA)
• 13 Nisan 2024 - 11:56 • Son Güncelleme: