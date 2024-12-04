Dondurucu soğuklar bastıracak! Meteoroloji'den kar sağanak ve soğuk uyarısı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batısında kuvvetli sağanak yağışlar etkili olurken doğu kesimlerindeyse karla karışık yağmur bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olması beklenirken CNN Türk Meteoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısını yaptı.
• 04 Aralık 2024 - 10:10 • Son Güncelleme:
• 04 Aralık 2024 - 10:10 • Son Güncelleme: