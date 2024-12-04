Dondurucu soğuklar bastıracak! Meteoroloji'den kar sağanak ve soğuk uyarısı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



ÇANKIRI °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



ESKİŞEHİR °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



KONYA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı