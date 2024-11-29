Doğu'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı
Birçok kentte etsini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle evlerin çatısı karla kaplandı. Köylüler işi gücü bıraktı çatılarda gece gündüz kar temizleme mesaisine başladı. Erzurum’un Tortum ilçesinde ise oto lastik tamircisi Kahraman Kaya’nın (40) üzerine iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü.
İHA - DHA
• 29 Kasım 2024 - 10:12 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 29 Kasım 2024 - 10:12 • Son Güncelleme: