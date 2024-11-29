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Doğu'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Birçok kentte etsini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle evlerin çatısı karla kaplandı. Köylüler işi gücü bıraktı çatılarda gece gündüz kar temizleme mesaisine başladı. Erzurum’un Tortum ilçesinde ise oto lastik tamircisi Kahraman Kaya’nın (40) üzerine iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü.

İHA - DHA
• 29 Kasım 2024 - 10:12 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 29 Kasım 2024 - 10:12 • Son Güncelleme:
1Doğuda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyü, yoğun kar yağışı nedeniyle adeta beyaza büründü. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu köyde, evlerin çatıları kar yükü altında kaldı.

2Doğuda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Güvenlik endişesiyle kolları sıvayan köy halkı, gündelik işlerini bir kenara bırakıp çatı temizleme çalışmasına başladı.

3Doğuda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Köy sakinleri, çatılarda biriken karı temizleyerek olası bir çökme tehlikesini önlemeye çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar, gece saatlerine kadar sürebiliyor.

4Doğuda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Bazı vatandaşlar ise kar temizleme işini eğlenceye dökerek şarkı türkü eşliğinde çalışmaları sürdürüyor.

5Doğuda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Erzurum'un Tortum ilçesinde oto lastik tamirciliği yapan Kahraman Kaya, Tortum Belediyesi'ne ait traktörün lastiğini tamir etmeye başladı. İki katlı dükkandan malzeme alıp traktörün yanına dönen Kaya'nın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü.

6Doğuda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Kaya şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

7Doğuda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Kış aylarında çatıdan kar düşme tehlikesine karşı uyarılarda bulunan Kahraman Kaya, "Belediyeye ait traktörün lastiğini tamir ediyordum. Dükkandan malzeme alıp traktörün yanına dönerken çatıdan üzerime düşen kar kütlesi ile yere düştüm ve sersemledim.

8Doğuda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Köylülerin kar temizleme mesaisi başladı

Ne olduğunu anlamak için etrafıma baktım ve çatıdan karın düştüğünü anladım. Kazayı çok şükür küçük sıyrıklarla atlattım. Herkesten isteğim, saçak altında dolaşmasın ve dikkatli olsunlar. Şu anda büyük hüsranlar olabilirdi. Allah’ıma şükür canımız sağ, sorun yok" dedi.