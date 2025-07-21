Diyarbakır'da dini nikahla evlendiği kişi katili oldu! Babasının vicdansızlığı kızını ölüme götürdü

9

Sonra oradan döndük. Taksi binanın önüne değil, yan tarafında durdu. Yan tarafında durduktan sonra biz binanın içine girdik. Silah sesleri binamızın içinde de yankılandı. Peş peşe değil, çok ateş etti. Ondan sonra ben de yere düştüm. Diğer kızım da merdivenden çıkıyor, ona da sıkmış. Benim İlayda'm yerdeydi, kanlar içindeydi. C.A. onu katletti. Katili C.A. Lütfen bütün Türkiye İlayda'nın sesini duyun. İlayda'nın kanı yerde kalmasın. Sayın savcım, hakimim, Sayın Cumhurbaşkanım, sizden ricam kızım burayı hak etmedi. Kızım bu ölümü hak etmedi. İlayda Alkaş ölümsüzdür. İlayda cennet kuşumdur. Kızımın hayalleri, umutları vardı. Bana, 'ben üniversiteye gideceğim. Ebe olacağım' derdi. Benim kızımdan ne istediler? Ben kızımı koruyamadım. Keşke kızımın üstüne atlasaydım. Kurşun bana değseydi, ben ölseydim. 2 tane göğsün sol tarafına, kalbine ve bacaklarına vurmuştu" diye konuştu.