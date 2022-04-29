• 29 Nisan 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
Dilay Korkmaz'dan Faruk Sabancı açıklaması!
Sunucu ve oyuncu Dilay Korkmaz, Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu şirketin yapımını üstlendiği bir filmin galasına katıldı. Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Korkmaz, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
• 29 Nisan 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu şirketin yapımını üstlendiği 'Aynasız Haluk' filminin galası yapıldı. Galaya katılanlar arasında Dilay Korkmaz ve kardeşi Dilara Korkmaz da vardı.
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Korkmaz, “Faruk Sabancı ile ilişkinizi sonlandırdınız galiba. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi...