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MagazinDilay Korkmaz'dan Faruk Sabancı açıklaması!
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• 29 Nisan 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:

Dilay Korkmaz'dan Faruk Sabancı açıklaması!

Sunucu ve oyuncu Dilay Korkmaz, Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu şirketin yapımını üstlendiği bir filmin galasına katıldı. Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Korkmaz, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

• 29 Nisan 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
1Dilay Korkmazdan Faruk Sabancı açıklaması
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Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu şirketin yapımını üstlendiği 'Aynasız Haluk' filminin galası yapıldı. Galaya katılanlar arasında Dilay Korkmaz ve kardeşi Dilara Korkmaz da vardı.

2Dilay Korkmazdan Faruk Sabancı açıklaması

2010 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Dilay Korkmaz, filmi çok merak ettiğini söyledi.

3Dilay Korkmazdan Faruk Sabancı açıklaması

Korkmaz, “Faruk Sabancı ile ilişkinizi sonlandırdınız galiba. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi...

4Dilay Korkmazdan Faruk Sabancı açıklaması

"Evet, kapattım ben o defteri. Artık daha mutlu olacağız. Geri dönüş yok."

5Dilay Korkmazdan Faruk Sabancı açıklaması

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