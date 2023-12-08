Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı! Mesajlarda Terim ayrıntısı

‘SEÇİL HANIM PİŞMAN’

Çağlar ise emniyetteki ifadesinde olayın ortaya çıkmasının ardından gerçekleşen ilginç telefon konuşmasını şöyle anlattı:“Seçil Erzan isimli şahsın avukatı olduğunu beyan eden Nadide Karaaslan, 21.04.2023 (Seçil Erzan 11.04.20023’te tutuklandı) tarihinde Whatsapp uygulaması üzerinden aradı ve bana ‘Seçil hanım çok üzgün ve pişman, sizden almış olduğu parayı inkar etmiyor ama şu anda parası yok’ dedi, ben de o esnada hastanede olduğumu ve tedavi olduğumu ancak isterse kendisi ile hastanede buluşabileceğimi söyledim. Avukat olduğunu beyan eden şahıs buluşmayı planladığımız tarihte gelmedi ve beni tekrar 28.04.2023 tarihinde aradı, bu sefer ise bana ‘Biz şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz’ dedi. Ben de kendisine olayın mahkemede çözülebileceğini söyledim ve ödeme yapmasını istemedim.”