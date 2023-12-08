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GündemDilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı! Mesajlarda Terim ayrıntısı
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Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı! Mesajlarda Terim ayrıntısı

Ünlü isimleri özel fon vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın, "kara para aklamak" ve "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat gibi "Enerji"ye büyük önem verdiği ortaya çıktı. Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanlar, Erzan'ın işlerini ve Avukat Candaş Gürol'la geçtiğimiz yıl yaşadığı aşk hayatını koruyabilmek ve rayına sokmak için Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına geren ve evrene yollanan enerjiyle sorunlarının çözüldüğüne inanılan Reiki felsefesine sarıldığını ortaya koydu. Çekmeceden, 14 sayfa "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" ve 1 sayfalık, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar çıktı. Çekmeceden çıkanların listesi dava dosyasında kendisine yer buldu.

• 08 Aralık 2023 - 08:56 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2023 - 08:56 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı Mesajlarda Terim ayrıntısı

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın "Fatih Terim fonu" adı altında çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın da "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi "Enerji" tutkunu olduğu ortaya çıktı.

2Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı Mesajlarda Terim ayrıntısı

Sabah'ın haberine göre; Daha önce milyonlarca dolar aldığı kişilerin parasını çevirmede sıkıntı yaşamamak için telefonunda "Erzan Diba" olarak kayıtlı kişiye dua etmesi için 60 bin lira ödediği ortaya çıkan Erzan'ın, aşk hayatını koruyabilmek ve güçlendirmek için de çareyi uzak doğu kökenli ana teması evrene enerji göndermek olan "Reiki" felsefesinde aradığı ortaya çıktı.

315 SAYFALIK TUTKULU AŞK GÜÇLENDİRMESİ

15 SAYFALIK TUTKULU AŞK GÜÇLENDİRMESİ

Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanların listesi dava dosyasına girdi.

4Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı Mesajlarda Terim ayrıntısı

Banka görevlileri tarafından savcılığa teslim edildiği belirtilen evraklara göre, Erzan'ın çekmecesinden çıkan en dikkat çekici nesne, 14 sayfalık "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evrak ve 1 sayfa, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar oldu.

5YİNE ENERJİ

YİNE ENERJİ

Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına gelen ve Dr. Mikao Usui Reiki tarafından oluşturulan Reiki, yeni bir ruhsal şifa tekniği olarak ifade ediliyor. Dünyada ve Türkiye'de Reiki kliniklerine başvuran insanlar burada ruhsal ve fiziki sıkıntılarını geleceğe enerji gönderme yöntemiyle çözüldüğü anlayışını benimsiyor. Başvuranlar özellikle aşk hayatını yoluna koymak için Reiki felsefesine sarılanlardan oluşuyor.

6ÇAREYİ REİKİDE BULDU

ÇAREYİ REİKİ'DE BULDU

İşte Erzan da daha önce 10-12 yıl aşk yaşadığı Nuri Köşkdere'den sonra ilişki yaşadığı Fatih Terim'in eski avukatı Candaş Gürol'la arasındaki ilişkiyi düzene koyabilmek için Türkiye'de bu sistemi uyguladığı belirtilen Reiki Master'ı Mehmet Aslan'ın yolunu tuttuğu ve uygulama için yazdığı kartları da çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı.

7Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı Mesajlarda Terim ayrıntısı

Erzan'ın karta yazı yazma uygulamasına Reiki felsefesinde "Uyumlama" adı veriliyor. Sadece bir kere yapılan uyulmamalar, sadece başvuranın üzerinde yapılıyor ve uyumlama sonrası ortaya çıkan enerjinin de başvuran kişide çalışmaya başlayarak bir ömür boyu yok olmadığı öne sürülüyor.

8AVUÇ İÇLERİNİZDE ŞİFA ENERJİSİ AKACAK

"AVUÇ İÇLERİNİZDE ŞİFA ENERJİSİ AKACAK"

"Ellerinizin içinden, avuç içlerinizden şifa enerjisi akmaya başlar" iddiasında bulunan bu uzak doğu felsefesinde Aslan tarafından hazırlanan kullanım dosyaları, başvuranların mail adreslerine gönderiliyor.Uygulama başkalarının üzerinde de kullanılabilinirken, iddiaya göre bir ömür boyu yok olmadığı öne sürülüyor.

9TIRTILIN YOLUN SONU DEDİĞİNE ALLAH KELEBEK DEMİŞ

TIRTILIN YOLUN SONU DEDİĞİNE ALLAH KELEBEK DEMİŞ

Kendisini sitesinde İnternationela Usui Reiki 20. Işık Aşama Grandmaster Mehmet Aslan olarak tanıtan Aslan, vatandaşları "Tırtılın yolun sonu dediğine Allah, kelebek demiş. Her ne durumda olursanız olun sakın ümidinizi kaybetmeyin" sözleriyle motive ediyor.

10HERKESE TEK TEK HABER GÖNDERDİ

HERKESE TEK TEK HABER GÖNDERDİ

Öte yandan Milliyet'in haberine göre; Yüksek gelir vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan’ın, tutukladıktan sonra avukatı aracılığıyla 3 milyon dolar dolandırdığı iş insanı İsmail İbrahim Çağlar’a haber göndererek, “Biz size şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz” dediği ortaya çıktı.İş insanı Çağlar, avukatı Candaş Gürol aracılığıyla Seçil Erzan’la tanışmış ve yüksek gelir vaadiyle para vermeyi kabul etmişti. Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 bin dolar parayı Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan avukat Candaş Güral’ın getirdiği ortaya çıkmıştı. Dosyada tanık olarak dinlenen Çağlar’ın sekreteri Sanem Oktay, “Patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak, avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Seçil Erzan’a teslim etmem gerektiğini söyledi” demişti.

11PARA İSVİÇRE’DEN

PARA İSVİÇRE’DEN

Çağlar’ın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundukları dilekçede, “Müvekkilimizin yurtdışındaki parasının yatırım danışmanlığının İsviçre’de mukim Horizon Investment SA tarafından yürütüldüğü, müvekkilimizin parasının yine İsviçre’de mukim Credit Agricole Indosuez-Cenevre’de bulunduğu, müvekkilimizin yurtdışındaki parasının bir kısmını Türkiye’ye getirmek istediği, ancak, Türkiye’deki boşanma davasında malvarlığına tedbir konulması nedeniyle parayı getiremediği, bu sebeple müvekkilimizin Cenevre’deki parasını boşanma davasını yürüten avukatı Candaş Gürol’un hesabına gönderttiği, Gürol’un söz konusu meblağı müvekkilimize elden teslim ettiği, müvekkilimizin meblağı Denizbank’taki kapalı/gizli fonda değerlendirme üzere bankaya yatırdığı”nı belirtti.

12‘SEÇİL HANIM PİŞMAN’

‘SEÇİL HANIM PİŞMAN’

Çağlar ise emniyetteki ifadesinde olayın ortaya çıkmasının ardından gerçekleşen ilginç telefon konuşmasını şöyle anlattı:“Seçil Erzan isimli şahsın avukatı olduğunu beyan eden Nadide Karaaslan, 21.04.2023 (Seçil Erzan 11.04.20023’te tutuklandı) tarihinde Whatsapp uygulaması üzerinden aradı ve bana ‘Seçil hanım çok üzgün ve pişman, sizden almış olduğu parayı inkar etmiyor ama şu anda parası yok’ dedi, ben de o esnada hastanede olduğumu ve tedavi olduğumu ancak isterse kendisi ile hastanede buluşabileceğimi söyledim. Avukat olduğunu beyan eden şahıs buluşmayı planladığımız tarihte gelmedi ve beni tekrar 28.04.2023 tarihinde aradı, bu sefer ise bana ‘Biz şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz’ dedi. Ben de kendisine olayın mahkemede çözülebileceğini söyledim ve ödeme yapmasını istemedim.”

13Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı Mesajlarda Terim ayrıntısı

Çağlar’ın iddialarını sorduğumuz Erzan’ın avukatı Nadide Nazlı Karaaslan ise konuşmayı doğrulayarak, “Ancak taksit olayı doğru değil. İsmail İbrahim Çağlar’ın da herhangi bir özelliği yok. Adamın hesabında kalan bir para varmış, Seçil de adam parasını alsın diye düşündü. ‘Kimseye yaramayacak bir para, bari adam alsın. Bankada kalacağına hakkını alsın’ dedi. O para da yurtdışında varlık barışı ile geldiği için kesintiler oluyormuş hesapta, o yüzden hesapta fazla kalmış” dedi.

146 AYDA 143 KEZ KONUŞTUKLARI ORTAYA ÇIKTI ‘GÖRÜŞMÜYORUZ’ İDDİASINI HTS KAYITLARI YALANLADI

6 AYDA 143 KEZ KONUŞTUKLARI ORTAYA ÇIKTI! ‘GÖRÜŞMÜYORUZ’ İDDİASINI HTS KAYITLARI YALANLADI

Öte yandan Fon dolandırıcılığı suçlamasıyla 216 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan’la 10-12 yıl gönül ilişkisi yaşadığını, ancak 2019 yılı ortalarından beri hiç görüşmediğini iddia eden Nuri Köşkdere’nin ifadesini HTS kayıtları yalanladı. Köşdere’nin Seçil Erzan’la, skandalın patladığı 7 Nisan günü beş defa olmak üzere son altı ayda 143 görüşme yaptığı ortaya çıktı.

15Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı Mesajlarda Terim ayrıntısı

Davaya bakan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebiyle BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum)’dan talep edilen HTS kayıtlarına göre; Köşkdere’nin kendisine ait Köşkdere Otomotiv şirketi üzerine kayıtlı olup, emniyette verdiği ifadede şahsi iletişim numarası olarak sunduğu 0532 313 xx xx numaralı telefonla Seçil Erzan üzerine kayıtlı 0532 318 xx xx numaralı şahsi telefon numarası arasında 7 Kasım 2022 ile skandalın ortaya çıktığı 7 Nisan 2023 tarihleri arasında 143 konuşma ve mesajlaşma olmuş.

16Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı Mesajlarda Terim ayrıntısı

Altı aylık süreçte davanın diğer tutuklu sanığı Ali Yörük ile Seçil Ergen arasında ise 118 görüşme yapıldığı belirlendi. Kayıtlara göre Erzen son 6 ayda davanın diğer tutuksuz sanıkları Atilla Yörük’le 12 kez, Nazlı Can’la 872 kez, eski sevgilisi Candaş Gürol ile 1012 kez görüşme yapmış.

17TERİM’İN MESAJI TELEFONDAN ÇIKTI

TERİM’İN MESAJI TELEFONDAN ÇIKTI

Erzan’ın telefonunda “başka bir şahıs tarafından gönderildiği anlaşılan” SMS görüşmesine ait ekran görüntüsü tespit edildi. Gece yarısı saat 00.07’de “Fatih Terim” ismiyle kayıtlı numaradan atıldığı anlaşılan mesajda, “Candaş kardeşim, avukatım ve kardeşim olarak gerekeni yap lütfen” yazdığı görülüyor. Mesajın, bir dönem Terim’in avukatlığını yapan Candaş Gürol’a gönderildiği, Gürol’un da ekran görüntüsü Erzan’a gönderdiği tahmin ediliyor.