Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden aşk tılsımı çıktı! Mesajlarda Terim ayrıntısı
Ünlü isimleri özel fon vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın, "kara para aklamak" ve "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat gibi "Enerji"ye büyük önem verdiği ortaya çıktı. Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanlar, Erzan'ın işlerini ve Avukat Candaş Gürol'la geçtiğimiz yıl yaşadığı aşk hayatını koruyabilmek ve rayına sokmak için Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına geren ve evrene yollanan enerjiyle sorunlarının çözüldüğüne inanılan Reiki felsefesine sarıldığını ortaya koydu. Çekmeceden, 14 sayfa "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" ve 1 sayfalık, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar çıktı. Çekmeceden çıkanların listesi dava dosyasında kendisine yer buldu.
• 08 Aralık 2023 - 08:56 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2023 - 08:56 • Son Güncelleme: