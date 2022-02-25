• 25 Şubat 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü!
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu göğüs kısmında ip detayların olduğu bluzuyla ayna karşısında poz verdi. Her zaman iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Derin Talu sosyal meydayı ikiye böldü. Talu'ya kimi hayranı "Çok güzelsin" dedi, kimi savaşı hatırlattı kimi ise sütyensiz olmasından rahatsız oldu.
• 25 Şubat 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
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Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla son olarak gündeme gelen Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu her zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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