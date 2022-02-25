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MagazinDerin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü!
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• 25 Şubat 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:

Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü!

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu göğüs kısmında ip detayların olduğu bluzuyla ayna karşısında poz verdi. Her zaman iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Derin Talu sosyal meydayı ikiye böldü. Talu'ya kimi hayranı "Çok güzelsin" dedi, kimi savaşı hatırlattı kimi ise sütyensiz olmasından rahatsız oldu.

• 25 Şubat 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
1Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü
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Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla son olarak gündeme gelen Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu her zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

2Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

Geçtiğimiz ay Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.

3Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

Samyeli, "Derin yeni 18 yaşına girdi. Deren zaten modellik ve oyunculuk yapıyor. 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.

4Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

Derin Talu bu pozlardan birini ayna karşısına geçerek paylaştı. Son dönemin modası olan bluzlardan giyen Talu hayranlarının dikkatini çekmeyi yine başardı. Göğüs dekoltesiyle öne çıkan Talu'nun ip detaylı bluzuyla pozuna kimi takipçisi hayran kaldı kimi takipçisi ise savaşı hatırlattı.

5Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

Bazı kullanıcılar ise Derin Talu'nun sütyensiz olmasına takıldı.

6Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

Sosyetik playboy Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz gün Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu ile fotoğrafları çıkmış ikilinin birlikte olduğu iddia edilmişti. Hatta gittikleri mekanda samimi şekilde eğlenirken bir anda öpüştüklerini bile görenler olmuştu.

7Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

Takvim'den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre; geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı bir mekanda başka bir güzelle görüştü ve mekandan birlikte ayrıldı.

8Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

Derin Talu ve Hakan Sabancı ayrılığının arkasından Eren Talu çıktı. İddiaya göre ünlü mimar, küçük kızını uyararak, gece hayatındaki arkadaşlarına dikkat etmesini söyledi.

9Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

Bu uyarının ardından ikilinin ilişkisi uzun sürmedi.

10Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü
11Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü

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Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü!

Derin Talu göğüs dekolteli ipli bluz giydi,sosyal medya ikiye bölündü!