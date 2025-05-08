Depremin en büyük darbesini alan şehir yeniden dirildi! Hüzün ve keder yerini güzel günlere bıraktı
Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği direnişle adını tarihe yazdıran, zengin mutfağı, şiir geleneği ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kahramanmaraş, kültür ve turizm alanındaki potansiyelini her geçen gün daha fazla görünür kılmayı hedefliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan Kahramanmaraş, tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle dikkati çekiyor. Kent, gastronomiden edebiyata uzanan geniş çaplı bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilerini geride bırakarak, müzeleri, kaleleri, yaylaları ve yerel lezzetleriyle bölgenin yükselen kültür ve turizm destinasyonlarından biri olma yolunda ilerliyor.
AA
• 08 Mayıs 2025 - 12:50 • Son Güncelleme:
AA
• 08 Mayıs 2025 - 12:50 • Son Güncelleme: