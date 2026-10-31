Deprem vurdu, yangın çıktı ama pes etmedi! 9 yaşında başladığı meslekte zirveye koşuyor

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Dokuz yaşından beri kebapçılık yaptığını anlatan Gündeş, şunları kaydetti:"Bizim başka bildiğimiz bir iş yok. Dokuz yaşından beri bu işi yapıyorum, bu işin içinde büyüdüm. Başka bir iş yapamam. Yılmak yok, yapacak bir şey yok. Yandıysa yeniden yaptık, yıkıldıysa yeniden yaptık, hastalık geldiyse yeniden yaptık. Allah daha kötülerini göstermesin. Yarın başka bir şey olsa yine yenisini yapacağız. Başarı zaten yılmayanların hikayesi oluyor."Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelen müşterilerinin talepleri üzerine kentte şube açtıklarını belirten Gündeş, gelecek dönemde Mersin ve Ankara'da da şubeler açmayı, ardından bayilik sistemiyle büyümeyi hedeflediğini kaydetti.