Deprem açıklaması! Marmara bölgesindeki faylar çok gergin, İstanbul için kritik 2 hat

Bu orta kol üzerinde, Çınarcık'tan Tekirdağ'a olan kısımda Marmaraereğlisi ve Silivri önlerindeki kısmın daha gergin olduğu, yer hareketlerine göre ortaya çıkıyor. Ama buralar, her ne kadar gergin olsa da güneyde özellikle Gemlik Körfezi'nden denize dalan ve Mudanya önlerinden devam eden hattın kuzeydeki koldan daha da gergin olduğunu ama biraz daha batıya geçtiğimizde Bandırma ve Erdek'teki kolların ise hepsinden daha da gergin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.