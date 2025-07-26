Denizli'de film gibi operasyon! Milyonluk vurgun yapan dolandırıcıyı o detay yaktı

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Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan M.Y.’ye giden bir şahıs, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı. M.Y.’nin evinde bulunan ziynet eşyaları ve paraların suça karıştığını söyleyen dolandırıcı, bunların tespitinin yapılması için kriminal inceleme yapılacak yalanıyla da 1,5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.



Olayın gerçekleşmesinin ardından kendilerine gelen bilgi üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilk olarak müşteki M.Y. ile görüştü. Daha sonra 43 tanığın ifadesine başvuran JASAT timleri, çevredeki güvenlik kameralarını da saniye saniye inceledi.