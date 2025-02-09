Deniz kabukları onun elinde sanat eserine dönüşüyor! İzmir'de tezhip sanatçısının deniz kabuklarının üzerine yaptığı çizimler dikkat çekiyor
İzmir'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip Ayşegül Devecier (44), tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki atölyesinde tezhip sanatını sürdürüyor. Tezhibi birçok obje üzerine işleyen Devecier, deniz kabuklarının üzerine çizdiği motiflerle sanatında fark yaratıyor. Devecier, ''Geleneksel sanatlara olan ilgim aslında anneannelerimizin yaptığı dantellerdeki, halılardaki motiflerin dikkatimi çekmesiyle başladı. Tezhip sanatında doğayı tasvir ederiz, kendi bahçelerimi oluşturmak istedim. Tezhipte en önemli malzememiz altın, altının cazibesine kapılarak tezhibi seçtim" dedi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 09 Şubat 2025 - 10:03 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 09 Şubat 2025 - 10:03 • Son Güncelleme: