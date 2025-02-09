Deniz kabukları onun elinde sanat eserine dönüşüyor! İzmir'de tezhip sanatçısının deniz kabuklarının üzerine yaptığı çizimler dikkat çekiyor

'HER TÜRLÜ OBJEYE ÇALIŞABİLİYORUZ'

Hat ile tezhip sanatının bir bütün olduğunu ifade eden Ayşegül Devecier, "Hocalarımdan biri tezhip sanatını 'hattın gelinliği' olarak ifade eder. Hattın etrafını süslediğimiz gibi biraz da hattan çıkararak, kendi bahçelerimizi tamamlamaya başladık. Bunun da olabilmesi için geleneğe çok iyi hakim olmak gerekir. Önce geleneksel eğitimi alıp, o geleneğe sahip çıkarak, kuralları bilerek günümüzde de bunu çok daha farklı şeylere uyarlamaya çalıştık. Yazıdan bağımsız olarak mobilyaların, mücevher kutularının, deniz kabuklarının, derinin üzerine, her türlü objeye çalışabiliyoruz. Sadece hattın sanatı değil, başlı başına bir sanattır tezhip" diye konuştu.