Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkaya'ya şok

BALKONA KİLİTLEDİ…

Telefonuna el koyduğu Ayşe tarafından saldırıya uğradığını ve balkona kilitlendiğini söyleyen Deniz Akkaya, eve giden polis ekiplerinde kurtarıldığını açıklamıştı. Akkaya, 1997 senesinde "son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü" söyleyerek yaptığı paylaşımda "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" ifadelerini kullanmıştı.