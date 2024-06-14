Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkaya'ya şok
Eski manken Deniz Akkaya'nın ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi.
• 14 Haziran 2024 - 15:03 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 15:03 • Son Güncelleme: