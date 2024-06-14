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Gündem Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkaya'ya şok
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Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkaya'ya şok

Eski manken Deniz Akkaya'nın ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi.

• 14 Haziran 2024 - 15:03 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 15:03 • Son Güncelleme:
1 Deniz Akkayanın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkayaya şok

Deniz Akkaya'nın paylaşımları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düğmeye bastı. Buna göre Akkaya'nın kızı koruma altına alındı ve gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı. Olaylar sonrası baba Efe Önbilgin Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızının velayetini istemişti. Öte yandan dede Muzaffer Akkaya da velayetin kendisine verilmesini istiyordu.

2 Deniz Akkayanın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkayaya şok

Deniz Akkaya'nın paylaşımları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düğmeye bastı. Buna göre Akkaya'nın kızı koruma altına alındı ve gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı. Olaylar sonrası baba Efe Önbilgin Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızının velayetini istemişti. Öte yandan dede Muzaffer Akkaya da velayetin kendisine verilmesini istiyordu.

3 BABASIYLA KALMAK İSTEDİ

BABASIYLA KALMAK İSTEDİ

Mahkeme, Ayşe'nin babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanından devam etmek isteğini göz önünde bulundurdu. Mahkeme, Ayşe'nin Sosyal Hizmetlerden ayrılarak baba Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verdi.

4 ÖLMEDEN CEHENNEMİ YAŞAYACAKSIN

"ÖLMEDEN CEHENNEMİ YAŞAYACAKSIN!"

Deniz Akkaya, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı velayet davası açmak için ikna etmiş. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Senelerce babamın uyguladığı şiddeti, yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün, sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim" diyerek babasına ateş püskürmüştü.

5 Deniz Akkayanın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkayaya şok

46 yaşındaki Deniz Akkaya'nın ailesinde sular durulmuyor. Ünlü isim, son olarak X (Twitter) sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Bir kez daha babası Muzaffer Akkaya'yı hedef alan eski manken, şu ifadeleri kullandı:

6 Deniz Akkayanın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkayaya şok

Bu konuyu Katarsis'te anlatacaktım, senelerdir Gökhan Çınar'la bunu konuşuyoruz. Katarsis ekibine 'Gerçekleri anlatıp bu şeytanın yeryüzü şubesi babamın ölmesine ben vesile olmayayım' derdim. Ama sen Muzaffer Akkaya, tüm Türkiye önünde ölmeden cehennemi yaşayacaksın! Kızımla aramdaki konuyu kendi kişisel hırsına alet edip annemi öldürdüğün gibi beni öldüremeyeceksin.

7 KIZININ ODASINDA TELEFON BULDU

KIZININ ODASINDA TELEFON BULDU

Ardından kızı ile ilgili bir paylaşım da yapan Deniz Akkaya, A.Ö.'nün odasında ikinci bir telefon bulduğunu açıkladı. İki telefonun fotoğrafını çekerek X sayfasından yayınlayan ünlü isim, "Aklımı kaybetmek üzereyim. Kızımın odasını hayatımda ilk kez kontrol ediyorum ve ikinci bir telefon çıktı. Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın, bütün güvenimi yerle bir... Yepyeni bir telefon ve yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol" diye yazdı.

8 BELKİLERLE ÇOCUK MU BÜYÜTÜLÜR

"BELKİLERLE ÇOCUK MU BÜYÜTÜLÜR?"

"Belki babası hediye etmiştir" şeklindeki yorumlara da kayıtsız kalmayarak; "Babası hediye ettiyse de bu kadar zamandır neden saklanıyor? Gizli yerden çıktı! Belkilerle çocuk mu büyütülür?" yanıtını verdi.

9 DENİZ AKKAYANIN KIZI AYŞE ÖNBİLGİN İFADE VERDİ DEDE VELAYET İÇİN DEVREDE

DENİZ AKKAYA'NIN KIZI AYŞE ÖNBİLGİN İFADE VERDİ! DEDE VELAYET İÇİN DEVREDE!

Magazin dünyası manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile ilgili iddialarıyla sarsıldı. Sosyal medyada oldukça ses getiren açıklamalarının ardından Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın kendisine saldırdığını iddia ettiği kızı A.Ö. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. A.Ö.'nün işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.

10 Deniz Akkayanın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkayaya şok

Efe Önbilgin ile yaşadığı ilişkiden 2009 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını söyleyen Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den olan kızı A.Ö.'nün saldırısına uğradığını ve polisler tarafından kurtarıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.

11 Deniz Akkayanın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkayaya şok

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A.Ö., gizlice İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tabiplik'e sevk edilen A.Ö. hakkında 15 yaşında olduğu ve işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.

12 Deniz Akkayanın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı Velayet davasında mahkemeden Deniz Akkayaya şok

Öte yandan Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

13 BALKONA KİLİTLEDİ…

BALKONA KİLİTLEDİ…

Telefonuna el koyduğu Ayşe tarafından saldırıya uğradığını ve balkona kilitlendiğini söyleyen Deniz Akkaya, eve giden polis ekiplerinde kurtarıldığını açıklamıştı. Akkaya, 1997 senesinde "son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü" söyleyerek yaptığı paylaşımda "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" ifadelerini kullanmıştı.

14 BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Deniz Akkaya'nın paylaşımları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düğmeye bastı. Buna göre Akkaya'nın kızı koruma altına alındı ve gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı.

15 SOSYAL MEDYADAN ŞOKE EDEN PAYLAŞIM

SOSYAL MEDYADAN ŞOKE EDEN PAYLAŞIM!

Öte yandan kızının Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildiğini sosyal medyadan açıklayan Deniz Akkaya, "Ben gönderdim, burnu sürtsün diye" ifadelerini kullanmıştı.

16 KIZIM ÇOK PİŞMAN

'KIZIM ÇOK PİŞMAN'

Deniz Akkaya, kızı ile yaşadığı kavganın ardından bir açıklama yapmıştı "Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında... Doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu… Anne ve babasız kalmak, anne ve babasız olmak… Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün… Bugün yapılan son görüşmede pişman olduğunu ve suçlamayı geri çekmek istediğini söylüyor."