Demet Özdemir'den düğün yanıtı!
Son olarak Aşk Taktikleri filminde oynayan Demet Özdemir'e dijital platformda yayınlanacak olan yeni projesi soruldu. Özdemir, "Düğün törenlerinin dört gün süreceği" iddiasına da yanıt verdi.
Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. İlk önce "Aşk yok" diyen ikili, daha sonra sürpriz birlikteliği kabul etmişti. 2021 yılını İzmir Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demişti. Oğuzhan Koç da Instagram hesabından yaptığı açıklamayla aşk yaşadıklarını doğrulamıştı.
YÜZLERİ GÜLÜYOR
Demet Özdemir, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barıştığı Oğuzhan Koç'tan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Sakiler grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda evlilik teklifi almış ve ünlü şarkıcıya 'Evet' yanıtını vermişti. Aşklarına ikinci şansı verdikten sonra neşeleri bir hayli yerinde olan çift, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
'Gül ki Sevgilim', 'Giden Günlerim Oldu', 'Bulutlara Esir Olduk' ve 'Her Aşk Bir Gün Biter' parçalarıyla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Oğuzhan Koç, albüm hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Havaların düzelmesi şart, baharı bekliyoruz. Çünkü çok neşeli şarkılar olacak" dedi.
'YENİ DİZİ' SORUSU
Dijital platformda yayınlanacak, yönetmenliğini Hülya Gezer’in üstlendiği yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın sete çıktığını belirten 30 yaşındaki güzel, "Fazla konuşamıyorum. Vallahi yasak" açıklamasını yaptı.
Demet Özdemir (İlkin), Buğra Gülsoy (Tolga) ve Hafsanur Sancaktutan’la (Sinem) anlaşma sağlandığı konuşulan dizinin kadrosunda; Zerrin Tekindor, İbrahim Selim, Melisa Döngel ve Metin Akdülger'in de yer alacağı iddia ediliyor.