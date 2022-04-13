Demet Özdemir'den düğün yanıtı!

YÜZLERİ GÜLÜYOR

Demet Özdemir, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barıştığı Oğuzhan Koç'tan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Sakiler grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda evlilik teklifi almış ve ünlü şarkıcıya 'Evet' yanıtını vermişti. Aşklarına ikinci şansı verdikten sonra neşeleri bir hayli yerinde olan çift, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.



'Gül ki Sevgilim', 'Giden Günlerim Oldu', 'Bulutlara Esir Olduk' ve 'Her Aşk Bir Gün Biter' parçalarıyla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Oğuzhan Koç, albüm hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Havaların düzelmesi şart, baharı bekliyoruz. Çünkü çok neşeli şarkılar olacak" dedi.