Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi!

KIZINA BU İSMİ VERECEK

Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek.