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• 06 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:

Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın kızına vereceği isim merak konusuydu. Ünlü oyuncunun kızına vereceği isim belli oldu...

• 06 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi
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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler.

2Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi

Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi. Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

3BELİRGİNLEŞEN KARNI GÖZÜKTÜ

BELİRGİNLEŞEN KARNI GÖZÜKTÜ

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Üç aylık hamile olduğu öne sürülen Evgar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Nikah töreninden özel anları Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun yayınladığı bir videoda, Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.

4KIZINA BU İSMİ VERECEK

KIZINA BU İSMİ VERECEK

Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek.

5Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi

Evgar, 2018'de bir derginin Mayıs 2018 sayısı için de Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirinin dizelerini okumuştu.

6Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi

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