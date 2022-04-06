Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi!
Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın kızına vereceği isim merak konusuydu. Ünlü oyuncunun kızına vereceği isim belli oldu...
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler.
Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi. Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.
BELİRGİNLEŞEN KARNI GÖZÜKTÜ
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Üç aylık hamile olduğu öne sürülen Evgar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Nikah töreninden özel anları Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun yayınladığı bir videoda, Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.